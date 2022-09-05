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King's X

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11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой
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DOUG PINNICK — о KING'S X: «Это никогда не было прибыльным занятием»



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В новом интервью рок-радиостанции Rock 104.5 в Рино Doug "Dug" Pinnick ответил на вопрос, стала ли наконец группа KING'S X прибыльным занятием для него и его коллег по группе спустя более 40 лет после создания группы:

«Нет, это никогда не было прибыльным занятием. Мы никогда не окупали все средства, которые вложили в нас звукозаписывающие компании. Даже нынешнему лейблу InsideOut мы должны пару сотен тысяч долларов, потому что они не получили прибыль за последние несколько альбомов. Нашему бывшему лейблу Atlantic Records мы должны пять или четыре миллиона — что-то вроде этого... Может, три — я не уверен. Они потратили на нас миллионы. Все, кто когда-либо подписывал с нами контракт, всегда теряли деньги, и поэтому мы никогда не зарабатывали на продаже пластинок. Единственный способ заработать на жизнь — это гастроли, и я надеюсь, что когда люди придут посмотреть на наши выступления, мы получим деньги за билеты и атрибутику. А фанаты KING'S X любят покупать нашу атрибутику, потому что они знают, что это для нас материальная поддержка. Кроме этого нам всем приходится заниматься сторонними делами, чтобы свести концы с концами.

Я занимаюсь сайд-проектами. Я заключаю контракты на запись и оплачиваю счета за пару месяцев. Ty [Tabor, гитара] занимается мастерингом, Jerry [Gaskill, барабаны] — тоже. Никто из нас не ходит на работу с девяти до пяти, мы этим не занимаемся. Но мы участвуем в том, что умеем делать. Мы имеем ценность на рынке, поэтому можем давать мастер-классы. Ещё я продаю рукописные тексты песен KING'S X, которые я написал. Я пишу их на чёрной бумаге серебряными чернилами, подписываю и ставлю на них дату. Я написал сотни таких текстов. Так что всё нормально. И сейчас [Doug'y 71 год] я получаю социальное обеспечение. И когда я начал получать социальное обеспечение около трёх лет назад, я перестал беспокоиться, потому что это покрывает мне счета за квартиру. Остальное я могу сделать сам. Я могу выйти на улицу, сыграть на гитаре и получить пять долларов. Я могу позвонить другу и сказать: "У меня нет денег. Можешь покормить меня сегодня?" И он скажет: "Да, давай поедим". Но хочется, чтобы счёт за квартиру бы оплачен и не хочется зависеть от других людей. А ещё у меня есть фирменная педаль dUg, у меня есть фирменный бас и 12-струнный бас, и люди покупают их. Так что время от времени — примерно раз в полгода — я получаю за это чек, и это помогает. Так что всё хорошо».




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5 сен 2022
m
mohnatiy
Интересный дед. У нас долгов на пять мультов, я вынужден толкать рукописные тексты, иногда хожу кушать к друзьям, но у меня всё збс.
5 сен 2022
M
Mateas89
mohnatiy, ну, по факту это не их долги, апросто лейблы влетели на бабло, проло составив бизнесплан. А они катаются себе с турами и на эти бабки неплохо живут.

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