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Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами



Вокалист KING'S X Doug "Dug" Pinnick в интервью The Metal Voice вновь поведал историю о том, что в три года был похищен пришельцами:



«Я знаю, что мне было три года, потому что моя мать была рядом. И моя мать покинула меня, когда мне было три года. И я не видел её много лет. Помню, как я вернулся обратно в ту ситуацию, и она была рядом. И я плакал у неё на коленях. И я помню, что снаружи было темно. И это последнее, что я помню о ней в течение многих лет.



Я спал, и в мою комнату вошел какой-то человек, у него были длинные светлые волосы, и он был очень высоким. На нём был халат, а вокруг него — серебряный пояс. И я помню, что он был очень высоким. Он был в сандалиях. Я помню, как вышел через заднюю дверь и начал подниматься наверх. На улице было очень светло, хотя меня только что разбудили. И я помню, как подумал: "Ого, как светло". И мы стали подниматься. И в этот момент я понял, что происходит то, что мне не нравится. И я помню, что попытался оторваться от этого существа. Я тянул и тянул руку, и наконец, помню, он отпустил мою руку, и следующее, что я помню, — как я плакал на коленях у мамы.



Я вот к чему: раньше я думал, что я просто сумасшедший и это глупость, но когда мне было за 40, я смотрел [сериал канала History Channel] "Древние пришельцы", и они говорили о четырёх расах пришельцев, с которыми якобы общались люди; люди, которые были похищены, — они рассказывали о четырёх разных пришельцах. И вот они показали пришельцев, и один из них назывался Нордический пришелец, и это был именно тот пришелец, которого я запомнил. Видите ли, до этого я думал, что мне просто снится сон и это бред. Но спустя 40 лет я увидел существо, которое взяло меня за руку и с которым я поднялся в небо. Вот почему я верю, что меня похитили. Потому что если сложить всё это вместе, то получается вполне логично, потому что это случилось на самом деле.



В любом случае я не знаю, чем всё это закончится, но я верю в инопланетян!»











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