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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 60
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 35
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Cavalera

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|||| 14 апр 2023

Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA



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Nuclear Blast сообщил о подписании контракта с проектом CAVALERA, в состав которого входят Max Cavalera (guitar, vocals) и Igor "Iggor" Cavalera (drums), а первым релизом станет перезапись первого ЕР и дебютного альбома SEPULTURA.

Max: «Поскольку год от года нам становится все тяжелее, иногда приходится возвращаться к тому, с чего все начиналось! Мы перезаписали 'Bestial Devastation' и 'Morbid Visions' с потрясающим звучанием NOW, но со своим сырым и нестареющим характером. Оформление альбома отражает времена, в которые мы живем сейчас..... Прямо-таки адский апокалипсис! У нас также есть два новых трека с риффами тех времён, которые мы помним наизусть».

Igor: «Я всегда чувствовал, что записи наших ранних работ не соответствуют тому, как мы исполняли эти песни. Так что сейчас в нашей жизни особенный момент, и мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать вам, настоящим фэнам, наше истинное представление потрясающих записей "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с безумным визуальным оформлением... Наслаждайтесь и до встречи в яме!»

Трек-лист "Morbid Visions":

01. Morbid Visions
02. Mayhem
03. Troops Of Doom
04. War
05. Crucifixion
06. Show Me The Wrath
07. Funeral Rites
08. Empire Of The Damned
09. Burn The Dead

"Bestial Devastation":

01. The Curse
02. Bestial Devastation
03. Antichrist
04. Necromancer
05. Warriors Of Death
06. Sexta Feira 13




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14 апр 2023
gravitgroove
То, что обложки стали технически лучше не делает их менее смешными. Осталось только послушать, как альбом будет звучать с ЕР-ихой, но сдается мне, прежней одержимости можно не ждать, годы у братьев уже не те.
14 апр 2023
грозакоммунистов
gravitgroove, у меня подозрения, что нейросеть также была задействована отчасти.

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