все новости группы







Cavalera

?

-

-





14 апр 2023 : Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA



14 апр 2023



Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA



Nuclear Blast сообщил о подписании контракта с проектом CAVALERA, в состав которого входят Max Cavalera (guitar, vocals) и Igor "Iggor" Cavalera (drums), а первым релизом станет перезапись первого ЕР и дебютного альбома SEPULTURA.



Max: «Поскольку год от года нам становится все тяжелее, иногда приходится возвращаться к тому, с чего все начиналось! Мы перезаписали 'Bestial Devastation' и 'Morbid Visions' с потрясающим звучанием NOW, но со своим сырым и нестареющим характером. Оформление альбома отражает времена, в которые мы живем сейчас..... Прямо-таки адский апокалипсис! У нас также есть два новых трека с риффами тех времён, которые мы помним наизусть».



Igor: «Я всегда чувствовал, что записи наших ранних работ не соответствуют тому, как мы исполняли эти песни. Так что сейчас в нашей жизни особенный момент, и мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать вам, настоящим фэнам, наше истинное представление потрясающих записей "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с безумным визуальным оформлением... Наслаждайтесь и до встречи в яме!»



Трек-лист "Morbid Visions":



01. Morbid Visions

02. Mayhem

03. Troops Of Doom

04. War

05. Crucifixion

06. Show Me The Wrath

07. Funeral Rites

08. Empire Of The Damned

09. Burn The Dead



"Bestial Devastation":



01. The Curse

02. Bestial Devastation

03. Antichrist

04. Necromancer

05. Warriors Of Death

06. Sexta Feira 13







+3 -0



( 2 ) просмотров: 566