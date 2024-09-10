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Cavalera

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|||| 10 сен 2024

Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA



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Участники CAVALERA объяснили, зачем перезаписали ранние пластинки SEPULTURA не как CAVALERA CONSPIRACY.

Igor: «На самом деле всё очень просто, но это может вас немного запутать, если вы купите альбом. Но я смотрю на это так, и для меня это имеет смысл: CAVALERA CONSPIRACY — мы с Max'ом — сочиняем совершенно новые песни, а с CAVALERA мы перезаписываем альбомы и затем исполняем их вживую. Так что это не совсем разные проекты. Это один и тот же проект, но, возможно, просто разные лица одного и того же проекта. И в конце концов это всё Cavalera — с самого начала существования SEPULTURA — это всегда были мы с Max'ом. Так что Cavalera — душа этой музыки. Произошло несколько мутаций с CAVALERA CONSPIRACY и CAVALERA в плане перезаписей и живых шоу. Так что это может немного запутать, но в конце концов всё довольно просто».

Max: «У этих проектов один источник. Всё исходит из нашей души. И самое главное, самое крутое — это то, что дух оригинальной SEPULTURA остался в CAVALERA. Я думаю, что фанаты это чувствуют как никогда. И я думаю, что это самое лучшее, что у нас есть, это то, что они хотели почувствовать, это то, что было в нашей душе и духе оригинальной SEPULTURA. И мы делаем это в основном с CAVALERA, мы играем материал SEPULTURA. В CAVALERA CONSPIRACY мы можем создавать новую музыку — что мы будем делать и в будущем. Мы планируем продолжать зажигать ещё долгое время. Никто не планирует уходить на покой. Таких планов не существует. Я не знаю, что это такое. Мы рокеры, как говорится, на всю жизнь».




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10 сен 2024
gravitgroove
запах немытой плоти основателя - дух оригинальной Sepultura.

"Я думаю, что фанаты это чувствуют как никогда."

Гастрит от большого количества пива и плохой пищи способствует метероризму.
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11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Хуй оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

просмотров: 206

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