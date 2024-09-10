10 сен 2024



Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA



Участники CAVALERA объяснили, зачем перезаписали ранние пластинки SEPULTURA не как CAVALERA CONSPIRACY.



Igor: «На самом деле всё очень просто, но это может вас немного запутать, если вы купите альбом. Но я смотрю на это так, и для меня это имеет смысл: CAVALERA CONSPIRACY — мы с Max'ом — сочиняем совершенно новые песни, а с CAVALERA мы перезаписываем альбомы и затем исполняем их вживую. Так что это не совсем разные проекты. Это один и тот же проект, но, возможно, просто разные лица одного и того же проекта. И в конце концов это всё Cavalera — с самого начала существования SEPULTURA — это всегда были мы с Max'ом. Так что Cavalera — душа этой музыки. Произошло несколько мутаций с CAVALERA CONSPIRACY и CAVALERA в плане перезаписей и живых шоу. Так что это может немного запутать, но в конце концов всё довольно просто».



Max: «У этих проектов один источник. Всё исходит из нашей души. И самое главное, самое крутое — это то, что дух оригинальной SEPULTURA остался в CAVALERA. Я думаю, что фанаты это чувствуют как никогда. И я думаю, что это самое лучшее, что у нас есть, это то, что они хотели почувствовать, это то, что было в нашей душе и духе оригинальной SEPULTURA. И мы делаем это в основном с CAVALERA, мы играем материал SEPULTURA. В CAVALERA CONSPIRACY мы можем создавать новую музыку — что мы будем делать и в будущем. Мы планируем продолжать зажигать ещё долгое время. Никто не планирует уходить на покой. Таких планов не существует. Я не знаю, что это такое. Мы рокеры, как говорится, на всю жизнь».







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