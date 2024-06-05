5 июн 2024



MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»



В новом интервью для Chaoszine бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY Max Cavalera рассказал о своём недавнем решении завести официальный аккаунт в соцсетях с помощью своей жены и менеджера Глории Кавалера:



«Да, я думаю, что это необходимо для музыканта, чтобы развиваться. Как бы я ни хотел держаться от этого подальше, потому что мне это нравится, но я не позволяю этой сфере быть единственной в моей жизни. Вот почему у меня нет мобильного телефона. Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона. И я чувствую себя очень свободно, потому что когда я иду есть в ресторан, я хочу поговорить со своими друзьями. Я хочу сесть за стол и поговорить с людьми, а не пялиться в какую-то машину. Я считаю, что это нелепо, когда люди сидят в ресторане друг напротив друга и не разговаривают друг с другом. Это чертовски грустно. Это просто безумие, это сводит меня с ума. В то же время я знаю, как важно иметь своё присутствие в мире социальных сетей. Поэтому мы вместе с Глорией нашли способ, чтобы она стала моим голосом. Она показывает мне всё, так что я вижу всё, что говорят люди. Я отвечаю. Мы ведём прямую трансляцию в соцсетях. Я записывал много "Max Trax" [это серия интернет-видео, в которых Max рассказывает о вдохновении для песен в своей 40-летней музыкальной карьере]. Возможно, я захочу снова начать делать это, а также "Камео" и всё в таком духе. Но я думаю, что она отлично справляется. Сейчас она ведёт, кажется, шесть аккаунтов в соцсетях. У неё есть и своя страница, и это здорово.



Я всегда так делал — даже в те времена, когда ещё не было Интернета, а я был участником SEPULTURA. Я читал плохие отзывы, злился и устраивал хорошее шоу. Так что сейчас я делаю то же самое. Я говорю Глории: "Покажи мне людей, которые говорят гадости". Она даёт мне телефон, и вижу, как люди говорят гадости. Я читаю комментарии, выхожу на сцену и зажигаю по полной программе. Это боеприпасы. Это топливо для огня».







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