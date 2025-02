9 фев 2025



MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»



MAX CAVALERA в недавнем интервью обсудил недавно выпущенные перезаписанные ранние материалы SEPULTURA:



«Это те альбомы, которым, как нам казалось, нужно было определённое звучание. Я думаю, что это отличные песни и отличные пластинки, но они очень плохо записаны из-за ситуации, в которой мы оказались, в бразильских студиях без денег и без продюсеров. И лучшее, что мы смогли придумать, это то, что было на тот момент. Но я думаю, что наша первоначальная задумка в отношении этих альбомов и песен отличается от того, что получилось в итоге. Поэтому спустя годы у нас появилась возможность вернуться в студию и переделать их с отличным гитарным звуком, с отличным барабанным звуком, с настоящим профессиональным продюсером, но сохранив агрессию. И они по-прежнему звучат грязно, агрессивно, напористо и злобно. И основа альбомов осталась той же. Так что я думаю, что самое крутое в этих перезаписях — это то, что мы возвратились в прошлое на 40 лет назад и сделали так, чтобы эти альбомы звучали актуально, но при этом сохранили дух оригинала. Главной задачей было именно это. И я думаю, нам это удалось. Я считаю, многим фанатам нравятся перезаписи. Мне самому как музыканту это нравится, потому что я думаю, что на этих перезаписях ожили многие песни, которые на оригинальной записи были похоронены в паршивом звуке. И когда вы слушаете их на перезаписи, такие вещи, как "Mayhem" и практически весь альбом "Schizophrenia" — "From The Past Comes The Storms", "To The Wall" и "Septic Schizo" — это потрясающие песни. Трудно поверить, что я сочинил их, когда мне было 15–16 лет. Это невероятно само по себе, потому что это потрясные песни. Но да, у нас был шанс, у меня и Igor, сделать это.



А потом мы привлекли новое поколение музыкантов, таких как мой сын Igor [на басу] и Travis [соло-гитара]. Они пришли с новой кровью нового металла, который сейчас создаётся в андеграунде. Так что это здорово — столкновение поколений и возможность переделать что-то, что ты сделал давным-давно и чем не был полностью доволен. Не многим музыкантам выпадает такой шанс. Так что я получил благословение, чтобы иметь возможность сделать это. И мы отнеслись к этому очень серьёзно.



Я думаю, что меняться — это человеческая черта. Каждый хочет измениться, верно? А у нас есть оригиналы. Поэтому есть соблазн изменить песни. И мне пришлось сопротивляться этому искушению. Я сказал брату: "Нам не нужно менять песни. Они чертовски хороши. В них нет ничего плохого. Просто их нужно лучше сыграть, чтобы их звучание стало лучше". Так что я думаю, мы не поддались искушению изменить их, осовременить. Их не нужно модернизировать. Они хороши такими, какими были. Мы просто сыграли их лучше, исполнили их лучше, записали их лучше с тем же отношением к делу. Так что это было очень увлекательно».







