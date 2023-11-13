13 ноя 2023



Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA



Jeff "JJ" Janiak и Shane Embury присоединились на сцене CAVALERA в рамках выступления десятого ноября в Academy. Manchester, United Kingdom и исполнили классику DISCHARGE "Protest And Survive".











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