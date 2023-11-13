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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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Cavalera

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|||| 13 ноя 2023

Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA



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Jeff "JJ" Janiak и Shane Embury присоединились на сцене CAVALERA в рамках выступления десятого ноября в Academy. Manchester, United Kingdom и исполнили классику DISCHARGE "Protest And Survive".






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13 ноя 2023
gravitgroove
Класс туса! Worrior' а и J.K. Brodercik'а не хватает.
13 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, бродрик уже давно на другой волне)
14 ноя 2023
D
Dead Count
Вашингтон Ирвинг, иногда даже Мик Харрис садится за барабаны.)

просмотров: 1053

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