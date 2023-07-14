|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
Nuclear Blast опубликовал официальное видео к новому треку CAVALERA "Troops Of Doom", в оригинале записанному группой SEPULTURA в 1986 году.
Max сказал: «Поскольку год от года нам становится всё тяжелее, иногда приходится возвращаться к тому, с чего всё начиналось! Мы перезаписали "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с потрясающим звучанием NOW, но со своим сырым и нестареющим характером. Оформление альбома отражает времена, в которые мы живем сейчас... Прямо-таки адский апокалипсис! У нас также есть два новых трека с риффами тех времён, которые мы помним наизусть».
Igor добавил: «Я всегда чувствовал, что записи наших ранних работ не соответствуют тому, как мы исполняли эти песни. Так что сейчас в нашей жизни особенный момент, и мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать вам, настоящим фэнам, наше истинное представление потрясающих записей "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с безумным визуальным оформлением... Наслаждайтесь, и до встречи в яме!»
Трек-лист "Morbid Visions":
01. Morbid Visions
02. Mayhem
03. Troops Of Doom
04. War
05. Crucifixion
06. Show Me The Wrath
07. Funeral Rites
08. Empire Of The Damned
09. Burn The Dead
"Bestial Devastation":
01. The Curse
02. Bestial Devastation
03. Antichrist
04. Necromancer
05. Warriors Of Death
06. Sexta Feira 13
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Правда немного тяготит понимание, что это максимально безысходный шаг, потому что тупо нужны поводы для концертов, новые альбомы Макса довольно слабы, люди хотят проверенных нетленок, Arise и BtR уже откатали, вот теперь к этим релизам подошли немного с другого угла, но по сути снова нужен концертный чёс с проверенным материалом. Причём если этот ностальгический проект сначала пытались делать отдельно от основных проектов, то данные ремейки втихаря воткнули в дискографию Cavalera Conspiracy. Скорее всего там какие-то юридические моменты, т.к. физические носители издаются просто как Cavalera, а вот на площадках это Cavalera Conspiracy с еле читаемым словом conspiracy на обложке, но таки с присутствием в списке релизов CC.
Если отбросить все немузыкальные неоднозначные моменты, то материал пусть и сырой, но содержит в себе ту самую энергетику, когда проверенных рецептов создания треков ещё не существует, и чуваки выкладываются на 200%, чтобы сделать что-то реально крутое и интересное, и в сумме с неплохим современным звучанием (эдакий закос под олдскул, но без попытки имитировать 80-е, как это делают например Destruction) дают результат, который как минимум достоин внимания и хотя бы разового прослушивания. Думаю, что куплю диски с обоими альбомами, когда выйдет digibook.