Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 15
*DARK ANGEL полны надежды 15
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA



zoom
Nuclear Blast опубликовал официальное видео к новому треку CAVALERA "Troops Of Doom", в оригинале записанному группой SEPULTURA в 1986 году.

Max сказал: «Поскольку год от года нам становится всё тяжелее, иногда приходится возвращаться к тому, с чего всё начиналось! Мы перезаписали "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с потрясающим звучанием NOW, но со своим сырым и нестареющим характером. Оформление альбома отражает времена, в которые мы живем сейчас... Прямо-таки адский апокалипсис! У нас также есть два новых трека с риффами тех времён, которые мы помним наизусть».

Igor добавил: «Я всегда чувствовал, что записи наших ранних работ не соответствуют тому, как мы исполняли эти песни. Так что сейчас в нашей жизни особенный момент, и мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать вам, настоящим фэнам, наше истинное представление потрясающих записей "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с безумным визуальным оформлением... Наслаждайтесь, и до встречи в яме!»

Трек-лист "Morbid Visions":

01. Morbid Visions
02. Mayhem
03. Troops Of Doom
04. War
05. Crucifixion
06. Show Me The Wrath
07. Funeral Rites
08. Empire Of The Damned
09. Burn The Dead

"Bestial Devastation":

01. The Curse
02. Bestial Devastation
03. Antichrist
04. Necromancer
05. Warriors Of Death
06. Sexta Feira 13




Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 июл 2023
father
Вообще послушал оба релиза не без удовольствия, хоть и не был никогда фанатом первых альбомов Сепы. Думаю, что с современным (относительно) продакшном я таки заценю эти пластинки.

Правда немного тяготит понимание, что это максимально безысходный шаг, потому что тупо нужны поводы для концертов, новые альбомы Макса довольно слабы, люди хотят проверенных нетленок, Arise и BtR уже откатали, вот теперь к этим релизам подошли немного с другого угла, но по сути снова нужен концертный чёс с проверенным материалом. Причём если этот ностальгический проект сначала пытались делать отдельно от основных проектов, то данные ремейки втихаря воткнули в дискографию Cavalera Conspiracy. Скорее всего там какие-то юридические моменты, т.к. физические носители издаются просто как Cavalera, а вот на площадках это Cavalera Conspiracy с еле читаемым словом conspiracy на обложке, но таки с присутствием в списке релизов CC.

Если отбросить все немузыкальные неоднозначные моменты, то материал пусть и сырой, но содержит в себе ту самую энергетику, когда проверенных рецептов создания треков ещё не существует, и чуваки выкладываются на 200%, чтобы сделать что-то реально крутое и интересное, и в сумме с неплохим современным звучанием (эдакий закос под олдскул, но без попытки имитировать 80-е, как это делают например Destruction) дают результат, который как минимум достоин внимания и хотя бы разового прослушивания. Думаю, что куплю диски с обоими альбомами, когда выйдет digibook.
14 июл 2023
gravitgroove
С дополнения к Schizophrenia версия все равно лучше, там атмосфера, которая подходик к данной стилистике старого прото дэт/трэш
Like!1

просмотров: 556

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом