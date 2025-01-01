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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
301
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
У KING DIAMOND есть целых десять песен
57
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
все новости группы
Cavalera
Бразилия
-
-
Myspace:
https://www.instagram.com/cavaleraconspiracy/
12 фев 2025
:
Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA
9 фев 2025
:
MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»
28 янв 2025
:
IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит
14 янв 2025
:
MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»
16 дек 2024
:
MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»
1 дек 2024
:
Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»
15 ноя 2024
:
MAX CAVALERA думает о новой книге
5 окт 2024
:
Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?
10 сен 2024
:
Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA
22 июн 2024
:
Новое видео CAVALERA
22 июн 2024
:
Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA
21 июн 2024
:
Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания
19 июн 2024
:
MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA
5 июн 2024
:
MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»
28 май 2024
:
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
1 май 2024
:
CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA
27 дек 2023
:
MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»
5 дек 2023
:
ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA
13 ноя 2023
:
Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA
8 ноя 2023
:
Видео с текстом от CAVALERA
19 сен 2023
:
Видео полного выступления CAVALERA
5 сен 2023
:
CAVALERA открыли тур
16 июл 2023
:
Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания
14 июл 2023
:
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
16 июн 2023
:
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
12 май 2023
:
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
сегодня
Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA
Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA, состоявшегося седьмого февраля в No90 Live, London, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет