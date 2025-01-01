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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 301
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Cavalera

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12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA

8 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от CAVALERA

19 сен 2023 : 		 Видео полного выступления CAVALERA

5 сен 2023 : 		 CAVALERA открыли тур

16 июл 2023 : 		 Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания

14 июл 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

16 июн 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

12 май 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
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Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA



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Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA, состоявшегося седьмого февраля в No90 Live, London, доступно для просмотра ниже.






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