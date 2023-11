сегодня



Видео с текстом от CAVALERA



CAVALERA выпустили новое видео с текстом — на этот раз на собственное прочтение композиции SEPULTURA "Necromancer".



Трек-лист "Morbid Visions":



01. Morbid Visions

02. Mayhem

03. Troops Of Doom

04. War

05. Crucifixion

06. Show Me The Wrath

07. Funeral Rites

08. Empire Of The Damned

09. Burn The Dead



"Bestial Devastation":



01. The Curse

02. Bestial Devastation

03. Antichrist

04. Necromancer

05. Warriors Of Death

06. Sexta Feira 13







