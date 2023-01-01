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Cavalera

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MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»



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В новом интервью для Project Backstage бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о своей склонности иногда затрагивать общественные и политические вопросы в своих текстах:

«Начну с того, что я ненавижу сочинять тексты. Мне это никогда не нравилось. Это как домашняя работа. Мне нравятся риффы, я гитарист. Когда я с гитарой, я могу играть часами, и здорово просто джемовать. Но создание текстов — это как пытка, но из этого выходит хороший материал. С годами я стал немного более политизированным и более осведомлённым о мире, поэтому я начал создавать более политические записи, такие как SEPULTURA "Chaos A.D.", "Roots", SOULFLY, говорящие о рабстве, о суевериях, пророчествах и тому подобных вещах. Да, мне не нравится писать тексты. Я делаю это в муках, но мне нравится результат, потому что когда ты слышишь, как аудитория поёт, значит, мой посыл ушел в народ, и ты донёс до них свою мысль. Но это не моё любимое занятие. Больше всего мне нравятся риффы.

Если вы обращаете внимание на тексты... Многие люди просто хотят зажигать, и это тоже нормально. Но я вырос, слушая много панка, а панку есть что сказать, он очень политически заряжен. И я думаю, что из-за этого некоторые мои тексты стали похожими на панк. Но они также и очень просты. Я не пытаюсь быть кем-то, кем я не являюсь. Я пишу очень просто и прямо — так, чтобы любой мог понять. В моих текстах не так много метафор и тому подобных вещей, всё прямо и по делу. Но надеюсь, что некоторые люди поймут смысл и вдохновятся моими текстами, тем посланием, которое содержится в таких пластинках, как "Totem" и "Ritual"».




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