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Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA



Jairo "Tormentor" Guedz в недавнем интервью ответил на вопрос, почему не был привлечен к работе по перезаписи ранних альбомов SEPULTURA в рамках проекта CAVALERA:



«Может быть, потому что... Может быть, из-за двух обстоятельств. Из-за моей группы, THE TROOPS OF DOOM, может быть, они не хотели смешивать разные группы и делать что-то со мной в то время. Я не знаю. И еще рынок, еще бизнес - не рынок; рынок хотел этого, люди хотели это получить, но, возможно, [это] не очень хорошо для бизнеса. Потому что за это нужно платить — платить за то, чтобы я ходил в студию и все такое, или, может быть, ездить в Феникс и записываться с ребятами, так что это может оказаться дорого. Так что, наверное, они решили сделать что-то более бюджетное и посмотреть, что получится. И я полагаю, что это было очень правильно, потому что сейчас они только что выпустили [перезапись второго альбома SEPULTURA 1987 года] "Schizophrenia", и я считаю, что этот альбом для меня лучше, чем предыдущие. Он более слушабельный. Мне он нравится больше».







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