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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 39
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
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Cavalera

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22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA

8 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от CAVALERA

19 сен 2023 : 		 Видео полного выступления CAVALERA

5 сен 2023 : 		 CAVALERA открыли тур

16 июл 2023 : 		 Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания

14 июл 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

16 июн 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

12 май 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

14 апр 2023 : 		 Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
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Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA



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Jairo "Tormentor" Guedz в недавнем интервью ответил на вопрос, почему не был привлечен к работе по перезаписи ранних альбомов SEPULTURA в рамках проекта CAVALERA:

«Может быть, потому что... Может быть, из-за двух обстоятельств. Из-за моей группы, THE TROOPS OF DOOM, может быть, они не хотели смешивать разные группы и делать что-то со мной в то время. Я не знаю. И еще рынок, еще бизнес - не рынок; рынок хотел этого, люди хотели это получить, но, возможно, [это] не очень хорошо для бизнеса. Потому что за это нужно платить — платить за то, чтобы я ходил в студию и все такое, или, может быть, ездить в Феникс и записываться с ребятами, так что это может оказаться дорого. Так что, наверное, они решили сделать что-то более бюджетное и посмотреть, что получится. И я полагаю, что это было очень правильно, потому что сейчас они только что выпустили [перезапись второго альбома SEPULTURA 1987 года] "Schizophrenia", и я считаю, что этот альбом для меня лучше, чем предыдущие. Он более слушабельный. Мне он нравится больше».




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