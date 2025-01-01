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*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 48
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Cavalera

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|||| сегодня

IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит



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Igor "Iggor" Cavalera (SEPULTURA, CAVALERA CONSPIRACY) и Shane Embury (NAPALM DEATH) — объединяют свои усилия для уникального сплита из мрачного эмбиента, индустриального шума и тяжелой синтезаторной электроники, что создает ощущение потерянного саундтрека к какому-то антиутопическому лихорадочному сну.

Задавая тон этому двуглавому чудовищу с пугающим, кинематографическим дарк-эмбиентом, трек Igor'a «Neon Gods» разворачивается в жестокий звуковой кошмар. Равные меры ужаса и страдания сочетаются с периодическими передышками в виде медленных, пульсирующих дрон-звуков и почти медитативных статических волн. Крещендо сурового индустриального шума с тяжелым дэт-индустриальным вокалом — не что иное, как взрыв.

Igor: «»Neon Gods« — это своего рода звуковое путешествие, с различными слоями атмосферных вибраций, от тьмы до света. Мне очень приятно выпускать этот сплит-релиз вместе с Shane, я считаю, что у нас много общих идей, когда речь заходит о том, чтобы открыть свой разум для разных стилей звучания».

В треке Embury «Own Your Darkness» сливаются воедино угрожающий, кромешный дарк-эмбиент и гипнотические басовые волны с неземными синтезаторными линиями, которые неуловимо скрываются на периферии. Поднимаются и опускаются, перетекают друг в друга — пока наконец вокруг вас не сомкнется всеохватывающая апокалиптическая беспросветность, обволакивающая тьма.

Shane: «Мы с Igor'ом были хорошими друзьями на протяжении десятилетий, и это очень необычная для нас обоих, но потрясающая запись! Трек получился очень интересным, это был мой первый эксперимент с Solar 42. Отличный синтезатор для создания вечных звуков отчаяния, а помогал мне мой давний коллега Рассел. По мере того как я продвигаюсь вперед по пути индивидуации, мне необходимо владеть своей собственной тьмой... отсюда и название. Нам всем нужно стремиться к балансу и зажигать свет во тьме бытия»




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