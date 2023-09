19 сен 2023



Видео полного выступления CAVALERA



Видео полного выступления CAVALERA, которое состоялось первого сентября в Granada Theater, Dallas, Texas, доступно для просмотра ниже:



Bestial Devastation



00:00 The Curse

01:30 Bestial Devastation

04:45 Antichrist

09:10 Necromancer

13:21 Warriors Of Death

18:00 Sexta Feira 13



Morbid Visions



22:40 Morbid Visions

27:38 Mayhem

31:00 Troops Of Doom

35:15 War

40:11 Burn The Dead

42:37 Crucifixion

48:21 Show Me the Wrath

53:22 Funeral Rites

58:35 Empire Of The Damned



Encore: Schizophrenia



1:06:09 Inquisition Symphony

1:08:18 Escape To The Void



1:13:32 Max Cavalera's Little Speech



End



1:14:52 Troops Of Doom: Slow Intro

1:16:00 Morbid Visions: Fast

1:16:39 Bestial Devastation: Super Fast







