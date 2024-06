сегодня



MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA



Видео с выступления CAVALERA, состоявшегося 13 июня в The Academy, Dublin, Ireland, доступно для просмотра ниже:



01. Bestial Devastation (SEPULTURA song)

02. Antichrist (SEPULTURA song)

03. Necromancer (SEPULTURA song)

04. Warriors Of Death (SEPULTURA song)

05. Sexta Feira 13

06. Morbid Visions (SEPULTURA song)

07. Mayhem (SEPULTURA song)

08. Crucifixion (SEPULTURA song)

09. Funeral Rites (SEPULTURA song)

10. Empire Of The Damned (SEPULTURA song)

11. Inquisition Symphony / Escape To The Void (SEPULTURA song)



Encore:



12. Refuse/Resist / Territory (SEPULTURA song)

13. Troops Of Doom (SEPULTURA song)











