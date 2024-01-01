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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
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Cavalera

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|||| сегодня

MAX CAVALERA думает о новой книге



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MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли ждать продолжения его автобиографии 2014 года "My Bloody Roots: From Sepultura To Soulfly And Beyond":

«Сначала мне нужно собрать еще несколько историй. Но да, я полагаю, что было бы здорово сделать вторую часть этой книги в конце концов, немного продвинувшись вперёд. Я также считаю, что есть много замечательных гастрольных историй, и я всегда думал об идее книги, состоящей только из таких рассказов. Это было бы очень круто, потому что накопилось великое множество крутых гастрольных баек. На днях я читал статью о туре SEPULTURA-MINISTRY, которую, кажется, опубликовали в журнале Revolver. И они взяли интервью у всех участников тура. И для меня было круто прочитать точки зрения Al Jourgensen [MINISTRY] и музыкантов HELMET о том туре, о которых я раньше не слышал. А Al - большой фанат SEPULTURA, я даже не знал, что он настолько большой фанат SEPULTURA, оказывается это он боролся за то, чтобы мы были в том туре. Да, так что, возможно, это будет книга рассказов о гастролях, а потом, когда-нибудь позже, еще одна глава, еще одна книга о других событиях, с которыми я столкнулся. Но сначала нужно собрать побольше историй. [смеется] И именно этим мы сейчас и занимаемся».




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