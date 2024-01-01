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Cavalera

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|||| 5 окт 2024

Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?



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MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли группа перезапись еще каких-то альбомов SEPULTURA:

«Фанаты спрашивали нас об этом, и есть разные мнения. Некоторые говорят, что мы должны сделать другие, на мой взгляд, это нормально. Я полагаю, что эти три альбома действительно нуждаются в переработке, потому что они были сделаны в Бразилии. Как только к работе подключился [продюсер] Scott Burns - у нас нет проблем со звучанием «Beneath The Remains». Я считаю, что он звучит великолепно. В нем есть тот самый звук Scott Burns, который накладывает отпечаток на дэт-металлическое звучание той эпохи. И я бы не посмел трогать «Chaos A.D.» и «Roots».

Мы знаем свои границы и знаем свои ограничения, и это хорошо. Некоторые группы не знают, некоторые люди не знают; они просто продолжают идти вперед. Я думаю, мы будем играть вживую. Я бы хотел увидеть тур «Chaos A.D.» [с проектом CAVALERA]... Это точно в планах. Это в планах».




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