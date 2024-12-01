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Cavalera

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Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»



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Andreas Kisser в интервью IMPACT Metal Channel спросили, что он думает о трех пластинках проекта CAVALERA, в которых его бывшие коллеги перезаписали первые три альбома SEPULTURA:

«Я ничего не думаю об этом. Они сделали странный выбор. Я думаю, что художественная ценность этих релизов равна нулю. Может быть, они просто хотят заработать денег или что-то в этом роде, но нет никаких причин выпускать что-то подобное. Я бы лучше предпочёл послушать THE TROOPS OF DOOM, новую группу Jairo [бывшего гитариста SEPULTURA Jairo 'Tormentor' Guedz'a], которая создает музыку, вдохновлённую той эпохой, но это очень честный материал, и он всё-таки сочиняет новую музыку... Но если Max и Igor хорошо проводят время, то пусть так и будет. Мне всё равно. Я просто думаю, что эти перезаписи совершенно не нужны. Это очень неуважительно по отношению к самим себе, к своему творческому прошлому.

Вообще странно видеть Max'a, который всегда говорит: "Я сделал то", "Я сочинил всё это", "Я такой креативный" и "Я всё создал сам", а потом он занимается подобной фигнёй - перезаписывает те риффы, которые мы сочинили еще 30–40 лет назад. Слова не сходятся с делом. Но неважно. Просто я думаю, что художественная ценность этого равна нулю».

На вопрос о том, будет ли он рассматривать возможность выпуска новой музыки SEPULTURA даже после завершения текущего прощального тура группы, Kisser ответил:

«Да, на самом деле мы уже работаем над новыми песнями вместе с [новым барабанщиком] Greyson [Nekrutman'ом]. У нас удивительное взаимопонимание. Он потрясающий музыкант и личность. Мы собираемся выпустить концертный альбом, который мы сейчас записываем на каждом шоу. Идея состоит в том, чтобы записать 40 песен в 40 разных городах мира. И в этом большом пакете у нас будет четыре песни, новые песни с Greyson'ом. Так что мы работаем над ними. Но у нас нет ничего старого, забытого или чего-то подобного. Бывший рекорд-лейбл SEPULTURA Roadrunner уже и так выпустил всё, что у нас было в запасниках».

Что касается того, чего поклонники могут ожидать от новых песен SEPULTURA, Andreas сказал:

«Чего-то неожиданного. Подождём и увидим [смеётся]. Кто знает?»




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1 дек 2024
gravitgroove
Размазал по морали толстопопа, как козявку по зеркалу. Киссер один из лучших!
1 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Уже и песни пишут новые)

просмотров: 152

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