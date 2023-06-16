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Cavalera

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Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA



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Nuclear Blast опубликовал официальное видео к новому треку CAVALERA "Bestial Devastation", в оригинале записанному группой SEPULTURA в 1985 году.

Max сказал: «Поскольку год от года нам становится всё тяжелее, иногда приходится возвращаться к тому, с чего всё начиналось! Мы перезаписали "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с потрясающим звучанием NOW, но со своим сырым и нестареющим характером. Оформление альбома отражает времена, в которые мы живем сейчас... Прямо-таки адский апокалипсис! У нас также есть два новых трека с риффами тех времён, которые мы помним наизусть».

Igor добавил: «Я всегда чувствовал, что записи наших ранних работ не соответствуют тому, как мы исполняли эти песни. Так что сейчас в нашей жизни особенный момент, и мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать вам, настоящим фэнам, наше истинное представление потрясающих записей "Bestial Devastation" и "Morbid Visions" с безумным визуальным оформлением... Наслаждайтесь, и до встречи в яме!»

Трек-лист "Morbid Visions":

01. Morbid Visions
02. Mayhem
03. Troops Of Doom
04. War
05. Crucifixion
06. Show Me The Wrath
07. Funeral Rites
08. Empire Of The Damned
09. Burn The Dead

"Bestial Devastation":

01. The Curse
02. Bestial Devastation
03. Antichrist
04. Necromancer
05. Warriors Of Death
06. Sexta Feira 13




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16 июн 2023
kircore
Звук гитары дерьмовейший.
Like!3  Dislike!1
16 июн 2023
o
olly71
это лучшее что делали братья за последние 25 лет во всех своих группах.
Like!2
16 июн 2023
D
Dichlofos
Заебись!
Like!1
16 июн 2023
M
Mononoke
Как же так - православный Кавалера восхваляет Аццкую Сотону? Или шибко кушать хочется?

просмотров: 567

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