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Cavalera

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MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»



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MAX CAVALERA в интервью подкасту "Everblack" поговорил о своей карьере профессионального музыканта:

 «На самом деле я не так уж часто думаю о жизни с точки зрения времени. Я человек, который живёт моментом. Я не задумываюсь о будущем и не очень люблю прошлое. Я скорее человек настоящего, и мне нравится наслаждаться моментом, в котором я нахожусь, что бы это ни было, и извлекать из ситуации максимум пользы. И иногда этот момент может быть немного более трудным, а бывает так, что я просто наслаждаюсь плодами своих трудов. У меня было и то, и другое. Хорошим примером является ранние дни SOULFLY — очень трудное время, полное безумие, много сомнений, сомнений в себе: "Не знаю, смогу ли я сделать это под другим именем", и всё в таком духе. Но я человек, который живёт моментом, так что будь что будет... И что бы ни случилось потом, я с этим справляюсь.

Не поймите меня неправильно — я люблю эти альбомы, я люблю эту работу. Это колоссальная работа — песен очень много, это безумие. Я действительно думал о том, чтобы выпустить книгу историй о гастролях. Потому что на днях я был на сайте — я забыл его название — где были все мои концерты. Какой-то ушлёпок собрал всё это вместе, и я был чертовски потрясен, потому что половину из этого я забыл. Но на сайте всё это было, и это просто снесло мне крышу. Я продолжал читать и думал: "Чёрт меня раздери, это безумие". Все всегда спрашивают о гастролях, типа: "Как гастроли?". На гастролях столько всего происходит. Конечно, американские туры отличаются от европейских. Южноамериканские гастроли отличаются от австралийских, и можно всё продумать до мелочей. Так что я немного поработал над этой идеей, но думаю, что смогу превратить всё это в книгу. Я считаю, это было бы очень здорово и для меня, и для фанатов».




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