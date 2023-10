сегодня



JEFF SCOTT SOTO: «MIKE мне ничего не сказал!»



В интервью для The Metal Mixtape Jeff Scott Soto рассказал, что он думает о возвращении Mike'а Portnoy в состав DREAM THEATER:



«Ну, во-первых, я злюсь на него, потому что считаю нас очень хорошими друзьями, а он мне ничего не сказал... Я, честно говоря, не знал. Я чувствовал, что в конце концов это произойдёт или может произойти. Я к тому, что как может быть иначе? Это настолько важная группа в истории рока и в его жизни, что было бы логично, чтобы они, по крайней мере, сделали ещё один виток. Я так и думал, что они могут это сделать. Я не ожидал, что он снова присоединится к группе на постоянной основе, что очень хорошо для поклонников DREAM THEATER. Они в восторге, и все остальные в восторге. И для нас это совершенно нормально, потому что мне не придётся уклоняться от постоянного вопроса: "Что дальше с SONS OF APOLLO?"»



Что касается будущего SONS OF APOLLO, он сказал:



«К сожалению, для SONS OF APOLLO нет никакого "будущего". Все двигаются вперёд, мы все двигаемся дальше. Я рад, что решил стать частью обновлённого ART OF ANARCHY, потому что теперь я могу полностью сосредоточиться на этом проекте. У меня есть ещё несколько вариантов, но, по большому счёту, SONS OF APOLLO, скорее всего, уже дожили свои последние дни. Возможно, где-то в будущем мы сможем воссоединиться, чтобы просто выступить, просто развлечься, например, на выставке NAMM или одной из подобных музыкальных выставок».







