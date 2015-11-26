сегодня



JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY



JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что для него было самым сложным в JOURNEY:



«Одним из самых сложных моментов в работе с JOURNEY... Ладно, во-первых, это заменить Steve'a Perry, у Steve'а Augeri уже была такая задача. Ну а передо мной была задача заменить парня, который заменил парня. Если бы это были QUEEN, если бы это была ситуация, как у QUEEN или AC/DC, когда певец умер, то этот певец ни за что не смог бы снова исполнить эти песни, поэтому, чтобы группы могли двигаться дальше, они должны найти нового певца. Перестаньте ныть, перестаньте сучиться, перестаньте стонать — группа движется вперёд с новым вокалистом, потому что их прежнего вокалиста больше нет с нами. А так как Steve Perry был жив и здоров, то... Никто не знал его местонахождения, никто не знал, записывается ли он; всё, что он когда-либо говорил, было: "Я отошёл от пения, отошёл от выступлений". Но фанаты, особенно те, кто не следит за всеми новостями, за всеми разговорами и сплетнями, те, кто не следит за ними, придут на концерт JOURNEY и скажут: "Это не Steve Perry". Потому что они даже не знают, что его уже 20 лет нет в группе. Всё, что они знают, это: "Кто этот парень? Это не JOURNEY. Что здесь происходит?" Они чувствуют себя обманутыми. Так что, пожалуй, именно это и было самое трудное в работе с JOURNEY — выходить на сцену каждый вечер, когда большая часть аудитории думает: "Подождите, ведь Steve Perry жив. Он всё ещё может петь, я уверен в этом. Почему он не делает этого? Почему у микрофона этот парень?" Если бы Steve Perry больше не было с нами, я думаю, переход был бы немного легче».







</div>





</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 465

