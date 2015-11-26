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Jeff Scott Soto

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25 авг 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY

29 июл 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпускает сборник дуэтов

17 мар 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO, STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера

21 янв 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах

30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

20 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO
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JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY



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JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что для него было самым сложным в JOURNEY:

«Одним из самых сложных моментов в работе с JOURNEY... Ладно, во-первых, это заменить Steve'a Perry, у Steve'а Augeri уже была такая задача. Ну а передо мной была задача заменить парня, который заменил парня. Если бы это были QUEEN, если бы это была ситуация, как у QUEEN или AC/DC, когда певец умер, то этот певец ни за что не смог бы снова исполнить эти песни, поэтому, чтобы группы могли двигаться дальше, они должны найти нового певца. Перестаньте ныть, перестаньте сучиться, перестаньте стонать — группа движется вперёд с новым вокалистом, потому что их прежнего вокалиста больше нет с нами. А так как Steve Perry был жив и здоров, то... Никто не знал его местонахождения, никто не знал, записывается ли он; всё, что он когда-либо говорил, было: "Я отошёл от пения, отошёл от выступлений". Но фанаты, особенно те, кто не следит за всеми новостями, за всеми разговорами и сплетнями, те, кто не следит за ними, придут на концерт JOURNEY и скажут: "Это не Steve Perry". Потому что они даже не знают, что его уже 20 лет нет в группе. Всё, что они знают, это: "Кто этот парень? Это не JOURNEY. Что здесь происходит?" Они чувствуют себя обманутыми. Так что, пожалуй, именно это и было самое трудное в работе с JOURNEY — выходить на сцену каждый вечер, когда большая часть аудитории думает: "Подождите, ведь Steve Perry жив. Он всё ещё может петь, я уверен в этом. Почему он не делает этого? Почему у микрофона этот парень?" Если бы Steve Perry больше не было с нами, я думаю, переход был бы немного легче».

JEFF SCOTT SOTO Reveals








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


25 авг 2021, 14:07		А нынешнему гастарбайтеру, нанятому в Journey, сейчас наверняка легче всех)))


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