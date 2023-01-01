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Jeff Scott Soto

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JEFF SCOTT SOTO — о фонограмме на концертах: «Я лучше завершу карьеру до того, как до этого дойду»



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Jeff Scott Soto, который гастролировал и записывался с JOURNEY, Yngwieэjv Malmsteen'ом и SONS OF APOLLO, затронул тему использования некоторыми рок-группами предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley и ответил на вопрос о том, что он думает насчёт исполнителей, которые используют фонограмму для вокала:

«Это действительно спорный вопрос в настоящее время, и очень странно, что люди стали сейчас больше обращать на это внимание, ведь в 1980-х годах было гораздо больше групп, делающих это, особенно когда я создавал свой материал. Например, в EYES [1990] мы действительно использовали много бэк-треков. В группе не было подходящих голосов, и когда я записывал бэк-вокал, это было 30-40 дорожек бэк-вокала, а потом на концертах парни из группы еле-еле подпевали. Без подложек песни звучали просто ужасно. Так что мы и тогда использовали дополнительные подложки — мы использовали их для бэк-вокала, но никогда не использовали фонограмму для основного вокала.

Я понимаю, что есть много групп, для которых это неприемлемо, и они не используют фонограмму. Но есть также много групп, которые чувствуют, что они хотят дать аудитории немного больше впечатлений от того, что она ожидает услышать, если они не могут звучать должным образом.

Я и по сей день использую бэк-треки, но в основном для клавишных, рожков, спецэффектов, барабанных семплов и тому подобных вещей, которые дополняют и улучшают композиции. Бывали случаи, когда мы репетировали перед туром, исполняя определённые песни, в которых было много таких вещей, и они звучали пусто — просто как пустая оболочка. Это как автомобиль Lamborghini без колёс, руля и всего остального — это просто оболочка. И пока не используешь все эти колокольчики и свистки... И мне не нравится использовать фон, если он резкий и слишком громкий. Мне нравится подчёркивать достоинства песни. Чтобы вы прочувствовали песню, не пропуская все те части, которые ожидаете услышать. И если бы это зависело от меня, я бы с удовольствием позволил себе роскошь выйти на сцену с группой из 30 человек — с кучей фоновых певцов, струнными секциями, клавишниками и дополнительными гитаристами, но, понятное дело, я не могу этого сделать. Нужно исходить из своих возможностей. Артист моего уровня выходит на сцену с тремя-четырьмя-пятью музыкантами и делает всё, что от него зависит. Поэтому мне нравится немного акцентировать внимание на треках с помощью таких недостающих фрагментов, которые мы не можем исполнить вживую, но можем записать в студии.

Так что я не против. Я знаю, что есть много групп, которые против этого, они никогда бы этого не сделали. Но есть и такие группы, которым это необходимо, чтобы как следует отыграть свой сет. Я нахожусь где-то посередине. Я согласен, что всегда лучше быть настолько хорошим, насколько это возможно. У такой группы, как QUEEN, на всех их песнях, которые они когда-либо исполняли в те времена, было огромное количество подложек, но они нашли способ добиться желаемого. И QUEEN были как бы двумя разными машинами — живая машина полностью отличалась от студийной, — и слушатели принимали это. Слушатели не жаловались: "О, а где же все эти мощные, сочные партии бэк-вокала и гитарные гармонии, которые исполнял Брайан Мэй?" Когда можно найти способ исполнить песни без всего этого, слушатели не разочаровываются.

Таково моё личное мнение. Я лично не против этого. Я против исполнения вокала под фонограмму весь концерт, без реального пения. Если вокалист так делает, можно представить, что ты вы на шоу Бритни Спирс. И опять же, если говорить о ком-то вроде Бритни Спирс, у неё больше упор на шоу: там больше движений, танцев и всего прочего. Почти невозможно петь и делать всё это. Так что она, как и многие другие артисты, больше думает о визуальной составляющей, чем о том, насколько хорошо или плохо они звучат, делая всё это.

Это моё личное мнение на этот счёт. Я не против этого, я и сам использую фонограмму для некоторых фрагментов. Но я бы никогда не стал использовать бэк-треки или вокальные дорожки, чтобы сымитировать тот факт, что я не пою. Я категорически против этого, я не буду этого делать. Я лучше завершу карьеру до того, как до этого дойду».




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