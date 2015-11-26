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JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах



JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью рассказал о том, что использует на своих концертах предварительно записанные треки:



«Я всегда старался быть откровенным. Я не хочу никого обманывать. Если я что-то делаю и мы используем какую-то помощь, я буду первым, кто скажет: "Эй, все эти масштабные бэк-вокальные партии, которые вы слышите, конечно, звучат в записи, потому что мы считаем, что без них песни звучат совершенно обнажёнными, и у нас нет хора, чтобы всё сделать вживую. И даже если я когда-либо использовал бэк-плёнки вживую, я никогда не брал их прямо с альбома, так как это было бы слишком фальшиво. Я делаю так, чтобы это было всего лишь несколько голосов или несколько фрагментов и несколько барабанных циклов, чтобы дать вам ощущение основной записи, но чтобы она не звучала как полноценная фанера, под которую мы стоим и лишь что-то имитируем. Зачем тогда ты выступаешь с концертами, если собираешься делать так с каждым треком?



Я делал это с SOTO, я делал это с JSS, потому что есть определённые песни, которые могут иметь внутренний грув, и без использования чего-то подобного он теряется, всё становится пресно и слабо. У меня есть в составе барабанщик, и без использования определённых ухищрений ты не сможешь полноценно представлять себя. Конечно, я делал это в прошлом. Есть вещи, в которых есть клавишные партии, но нам также нужны два гитариста, так что я просто пускаю клавиши в записи. Конечно, я сделал это, но я не собираюсь об этом врать. И если ты на шоу и думаешь: "Подожди-ка. Никто не играет на клавишах, а я слышу клавиши", я не собираюсь говорить: "О чём ты говоришь?" Ты должен быть имбецилом, чтобы думать, что твоя публика этого не замечает!».



В прошлом марте гитарист SHINEDOWN Zach Myers сказал, что «90 процентов» рок-музыкантов используют по крайней мере несколько предварительно записанных треков во время своих живых выступлений:



«Меня беспокоит, что это тревожит людей. Я спрашиваю: "Почему тебя это беспокоит?" Так оно и есть. Люди делают это с 80-х годов. И мы хотим, чтобы звук был наилучшим, насколько это возможно. Можем ли мы выйти вчетвером и устроить лучшее рок-шоу? Конечно. Но мы хотим это сделать иначе».







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