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Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии



В рамках недавней беседы с "Let's Discuss With Lance Hall" JEFF SCOTT SOTO ответил на вопрос, планирует ли он когда-нибудь написать автобиографию:



«Есть книга, которую написал мой бывший тур-менеджер. Думаю, её выход планировался к 30-летнему юбилею моей карьеры в 2014 году. И он смог сделать полноценную копию, но она так и не пошла в тираж. Это не обязательно был рассказ, вроде того, где была бы вся грязь и подробности. Это была, скорее, хроника моей карьеры — всё то, что я делал, как я связывался с людьми, и так далее, и тому подобное. Я думал, что это была очень полная информация, но, как мы все знаем, людям нужна грязь — им нужны истории. Они хотят услышать о выброшенных телевизорах, кокаиновых загулах и всём подобном. Так что я понял, что для того, чтобы рассказать свою историю, мне, возможно, придётся причинить боль другим. И я не хочу кого-то оскорблять или подвергать удару. Плюс есть некоторые истории, которые я не могу рассказать легально и официально. Так что если она и так будет неполной, то вроде как и не стоит. Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда я всё ещё пишу книгу с точки зрения переживаний. Так что я не думаю, что к этому готов».













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