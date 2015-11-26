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Jeff Scott Soto

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11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

20 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO

31 авг 2017 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

16 дек 2016 : 		 Новое видео SOTO

29 авг 2016 : 		 SOTO ушел с earMusic

15 май 2016 : 		 Новое видео SOTO

31 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

30 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO
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Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии



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В рамках недавней беседы с "Let's Discuss With Lance Hall" JEFF SCOTT SOTO ответил на вопрос, планирует ли он когда-нибудь написать автобиографию:

«Есть книга, которую написал мой бывший тур-менеджер. Думаю, её выход планировался к 30-летнему юбилею моей карьеры в 2014 году. И он смог сделать полноценную копию, но она так и не пошла в тираж. Это не обязательно был рассказ, вроде того, где была бы вся грязь и подробности. Это была, скорее, хроника моей карьеры — всё то, что я делал, как я связывался с людьми, и так далее, и тому подобное. Я думал, что это была очень полная информация, но, как мы все знаем, людям нужна грязь — им нужны истории. Они хотят услышать о выброшенных телевизорах, кокаиновых загулах и всём подобном. Так что я понял, что для того, чтобы рассказать свою историю, мне, возможно, придётся причинить боль другим. И я не хочу кого-то оскорблять или подвергать удару. Плюс есть некоторые истории, которые я не могу рассказать легально и официально. Так что если она и так будет неполной, то вроде как и не стоит. Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда я всё ещё пишу книгу с точки зрения переживаний. Так что я не думаю, что к этому готов».

Why JEFF SCOTT SOTO Has No Interest In Writing Tell-All Autobiography





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