Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 47
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 31
[= ||| все новости группы



*

Jeff Scott Soto

*



27 авг 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 авг 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY

29 июл 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпускает сборник дуэтов

17 мар 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO, STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера

21 янв 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах

30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео JEFF SCOTT SOTO



*
zoom
*
* *
JEFF SCOTT SOTO восьмого октября представит сборник "The Duets Collection, Vol. 1", включающий перезаписанные версии старых композиций с приглашёнными участниками. Фрагмент этого релиза, композиция "Coming Home" (SOUL SIRKUS) с Deen'ом Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY), доступен ниже.

Трек-лист:

01. Livin' The Life (ROCK STAR) with Erik Mårtensson (ECLIPSE/W.E.T.)

02. Don't Let It End (YNGWIE MALMSTEEN) - with Dino Jelusick (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)

03. Mysterious (TALISMAN) - with Eric Martin (MR. BIG)

04. Believe In Me (JSS) - with Nathan James (INGLORIOUS)

05. Coming Home (SOUL SIRKUS) - with Deen Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY)

06. I'll Be Waiting (TALISMAN) - with Alirio Netto (SHAMAN, QUEEN EXTRAVAGANZA)

07. Callin' All Girls (EYES) - with Russell Allen (SYMPHONY X, ALLEN/LANDE)

08. Colour My XTC (TALISMAN) - with Renan Zonta (ELECTRIC MOB)

09. Warrior (AXEL RUDI PELL) - with Johnny Gioeli (HARDLINE, AXEL RUDI PELL)

10. Holding On (JSS) - with BJ (SOTO, SPEKTRA)

11. Again 2 B Found (HUMANIMAL) - with Mats Levén (CANDLEMASS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)

JEFF SCOTT SOTO Teams Up JOURNEY








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


27 авг 2021, 13:05		Всё-таки Сотыч в Талисмане, Акселе Руди Пеле и Мальмстине намного круче своего сольного творчества.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 272

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом