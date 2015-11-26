Новое видео JEFF SCOTT SOTO

JEFF SCOTT SOTO восьмого октября представит сборник "The Duets Collection, Vol. 1", включающий перезаписанные версии старых композиций с приглашёнными участниками. Фрагмент этого релиза, композиция "Coming Home" (SOUL SIRKUS) с Deen'ом Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY), доступен ниже.
Трек-лист:
01. Livin' The Life (ROCK STAR) with Erik Mårtensson (ECLIPSE/W.E.T.)
02. Don't Let It End (YNGWIE MALMSTEEN) - with Dino Jelusick (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)
03. Mysterious (TALISMAN) - with Eric Martin (MR. BIG)
04. Believe In Me (JSS) - with Nathan James (INGLORIOUS)
05. Coming Home (SOUL SIRKUS) - with Deen Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY)
06. I'll Be Waiting (TALISMAN) - with Alirio Netto (SHAMAN, QUEEN EXTRAVAGANZA)
07. Callin' All Girls (EYES) - with Russell Allen (SYMPHONY X, ALLEN/LANDE)
08. Colour My XTC (TALISMAN) - with Renan Zonta (ELECTRIC MOB)
09. Warrior (AXEL RUDI PELL) - with Johnny Gioeli (HARDLINE, AXEL RUDI PELL)
10. Holding On (JSS) - with BJ (SOTO, SPEKTRA)
11. Again 2 B Found (HUMANIMAL) - with Mats Levén (CANDLEMASS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)
Corpsegrinder04
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