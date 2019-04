Видео с текстом от SOTO

сегодня



"Origami", новое видео с текстом группы SOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого треку альбома, выходящего 24 мая на InsideOutMusic.



Трек-лист:



"HyperMania"

"Origami"

"BeLie"

"World Gone Colder"

"Detonate"

"Torn"

"Dance With The Devil"

"AfterGlow"

"Vanity Lane"

"Give In To Me"

"KMAG" * (Bonus Track)















