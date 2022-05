сегодня



Новое видео JEFF SCOTT SOTO



"Disbelieving", новое видео JEFF SCOTT SOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Complicated", выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl:



01. Last To Know



02. Disbelieving



03. Home Again



04. Love Is The Revolution



05. Until I See You Again



06. Complicated



07. Don't Look Back



08. New Horizon



09. Back To The Beginning



10. Thank You



11. Obsession







+0 -0



просмотров: 66