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Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью



JEFF SCOTT SOTO выпустит новую сольную работу, получившую название "Wide Awake (In My Dreamland)", шестого ноября на Frontiers Music Srl. Сопродюсером материала был Alessandro Del Vecchio, а первый сингл будет представлен 16 сентября.













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