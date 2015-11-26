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все новости группы
Jeff Scott Soto
США
Pop Rock
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.jeffscottsoto.com
Myspace:
http://www.myspace.com/sewtoe
Facebook:
https://www.facebook.com/JeffScottSoto
9 сен 2020
:
Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью
1 май 2020
:
Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO
28 апр 2020
:
JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом
12 апр 2020
:
JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом
5 апр 2020
:
JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда
13 сен 2019
:
Новое видео SOTO
7 июл 2019
:
Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO
18 май 2019
:
Новое видео SOTO
28 апр 2019
:
Видео с текстом от SOTO
19 дек 2018
:
SOTO на INSIDEOUT MUSIC
10 дек 2018
:
Новая песня JEFF SCOTT SOTO
27 сен 2018
:
JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY
5 май 2018
:
SOTO нашли басиста
17 ноя 2017
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
27 окт 2017
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
20 сен 2017
:
Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO
31 авг 2017
:
Новая песня JEFF SCOTT SOTO
16 дек 2016
:
Новое видео SOTO
29 авг 2016
:
SOTO ушел с earMusic
15 май 2016
:
Новое видео SOTO
31 мар 2016
:
Фрагмент нового трека SOTO
30 мар 2016
:
Фрагмент нового трека SOTO
29 мар 2016
:
Фрагмент нового трека SOTO
24 мар 2016
:
Фрагмент нового трека SOTO
17 мар 2016
:
Новое видео SOTO
2 фев 2016
:
Видео с текстом от SOTO
24 янв 2016
:
Новый альбом SOTO выйдет в апреле
22 май 2015
:
JEFF SCOTT SOTO и JOEL HOEKSTRA исполняют WHITESNAKE
12 май 2015
:
Новое видео SOTO
31 янв 2015
:
EPK от SOTO
19 янв 2015
:
Семплы новых песен SOTO
21 дек 2014
:
Видео с текстом от SOTO
8 дек 2014
:
Новый альбом SOTO выйдет в январе
18 мар 2013
:
JEFF SCOTT SOTO о работе с YNGWIE MALMSTEEN'ом
1 дек 2012
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
26 июл 2012
:
JEFF SCOTT SOTO о Ларри Хоппене
23 июл 2012
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
24 фев 2012
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
21 фев 2012
:
Семплы трех песен JEFF SCOTT SOTO
17 янв 2012
:
Детали нового альбома JEFF SCOTT SOTO
24 дек 2011
:
Музыканты Y&T, KAMELOT на новом сольном альбоме JEFF SCOTT SOTO
11 окт 2011
:
JEFF SCOTT SOTO работает над сольным диском
24 июл 2011
:
Видео с выступления JEFF SCOTT SOTO
27 окт 2010
:
Новый концертный альбом JEFF SCOTT SOTO
22 окт 2009
:
Новый DVD JEFF'а SCOTT'а SOTO
18 янв 2009
:
Переиздание альбомов JEFF'a SCOTT SOTO
11 дек 2008
:
JEFF SCOTT SOTO выпустит новый альбом в феврале
3 окт 2008
:
Альбом JEFF SCOTT SOTO "Beautiful Mess" выйдет в январе
16 сен 2008
:
Новое видео JEFF SCOTT SOTO
26 авг 2008
:
Обложка и трек-лист нового альбома JEFF SCOTT SOTO
12 авг 2008
:
Семплы с нового альбома JEFF SCOTT SOTO
16 мар 2007
:
Jeff Scott Soto на дебютном альбоме TEMPESTT
28 мар 2006
:
JEFF SCOTT SOTO: Сборник баллад в мае
сегодня
Новый альбом
JEFF SCOTT SOTO
выйдет осенью
JEFF SCOTT SOTO выпустит новую сольную работу, получившую название "Wide Awake (In My Dreamland)", шестого ноября на Frontiers Music Srl. Сопродюсером материала был Alessandro Del Vecchio, а первый сингл будет представлен 16 сентября.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).