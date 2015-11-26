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Jeff Scott Soto

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9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

20 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO

31 авг 2017 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

16 дек 2016 : 		 Новое видео SOTO

29 авг 2016 : 		 SOTO ушел с earMusic

15 май 2016 : 		 Новое видео SOTO

31 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

30 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

29 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

24 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

17 мар 2016 : 		 Новое видео SOTO

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SOTO
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Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью



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JEFF SCOTT SOTO выпустит новую сольную работу, получившую название "Wide Awake (In My Dreamland)", шестого ноября на Frontiers Music Srl. Сопродюсером материала был Alessandro Del Vecchio, а первый сингл будет представлен 16 сентября.

JEFF SCOTT SOTO To Release 'Wide Awake (In My Dreamland)' Solo Album In November





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