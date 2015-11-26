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Jeff Scott Soto

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19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

20 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO

31 авг 2017 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

16 дек 2016 : 		 Новое видео SOTO

29 авг 2016 : 		 SOTO ушел с earMusic

15 май 2016 : 		 Новое видео SOTO

31 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

30 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

29 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

24 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека SOTO

17 мар 2016 : 		 Новое видео SOTO

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SOTO

24 янв 2016 : 		 Новый альбом SOTO выйдет в апреле

22 май 2015 : 		 JEFF SCOTT SOTO и JOEL HOEKSTRA исполняют WHITESNAKE

12 май 2015 : 		 Новое видео SOTO

31 янв 2015 : 		 EPK от SOTO

19 янв 2015 : 		 Семплы новых песен SOTO

21 дек 2014 : 		 Видео с текстом от SOTO

8 дек 2014 : 		 Новый альбом SOTO выйдет в январе

18 мар 2013 : 		 JEFF SCOTT SOTO о работе с YNGWIE MALMSTEEN'ом

1 дек 2012 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO
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SOTO на INSIDEOUT MUSIC



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Группа SOTO, в состав которой входит Jeff Scott Soto (YNGWIE MALMSTEEN, TALISMAN, JOURNEY, SONS OF APOLLO, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), заключила контракт с лейблом INSIDEOUT MUSIC.

«Я очень горд тем, что SOTO будут работать с прекрасными InsideOut Music и их партнерами в Century Media Records и Sony Music. Зная, что они сделали для SONS OF APOLLO, я буду очень рад увидеть, что они смогут сделать для продвижения моей собственной группы. Это очень захватывающий момент в наших жизнях и карьере»



SOTO Signs With INSIDEOUT MUSIC



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