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SOTO на INSIDEOUT MUSIC
Группа SOTO, в состав которой входит Jeff Scott Soto (YNGWIE MALMSTEEN, TALISMAN, JOURNEY, SONS OF APOLLO, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), заключила контракт с лейблом INSIDEOUT MUSIC.
«Я очень горд тем, что SOTO будут работать с прекрасными InsideOut Music и их партнерами в Century Media Records и Sony Music. Зная, что они сделали для SONS OF APOLLO, я буду очень рад увидеть, что они смогут сделать для продвижения моей собственной группы. Это очень захватывающий момент в наших жизнях и карьере»
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