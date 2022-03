2 мар 2022



Новое видео JEFF SCOTT SOTO



"Love Is The Revolution", новое видео JEFF SCOTT SOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Complicated", выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl:



01. Last To Know



02. Disbelieving



03. Home Again



04. Love Is The Revolution



05. Until I See You Again



06. Complicated



07. Don't Look Back



08. New Horizon



09. Back To The Beginning



10. Thank You



11. Obsession













