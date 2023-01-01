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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 29
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Jeff Scott Soto

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31 июл 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO готовит что-то интересное

26 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO будет петь в новой группе басиста VAN HALEN

15 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фонограмме на концертах: «Я лучше завершу карьеру до того, как до этого дойду»

6 май 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

19 апр 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO сходил на JOURNEY

5 апр 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

2 мар 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

22 фев 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о расизме в свой адрес

28 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

11 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 сен 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 авг 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 авг 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY

29 июл 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпускает сборник дуэтов

17 мар 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO, STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера

21 янв 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах

30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом
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JEFF SCOTT SOTO готовит что-то интересное



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JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью сказал о том, чего стоит ждать от него в ближайшее время:

«К сожалению, в этом интервью об этом говорить рано. Есть кое-что в планах, о чём я не могу говорить. Единственное, что я могу сказать, это то, что в сентябре вы точно поймёте, о чём я говорю. Как я уже сказал, к сожалению, я не могу об этом рассказать. Я не могу даже намекнуть об этом сейчас, но это очень круто. Это то, чем я по-настоящему горжусь. Я не могу дождаться, когда мир услышит и увидит это. Это не SONS OF APOLLO. Это нечто совершенно новое для меня. Как я знаю, в следующем году мы будем греметь по всему миру. Так что это одна из тех идей, на которые мы возлагаем большие надежды, и я уже отказался от многих дел на следующий год, чтобы освободить место для этой... К сентябрю, когда это появится, объявление о том, что это такое, появится в тот же день, когда выйдет музыка и видео. Так что всё произойдёт в один день. Никто об этом не знает. Я уже слишком много наговорил, будем откровенны».




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