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JEFF SCOTT SOTO готовит что-то интересное
JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью сказал о том, чего стоит ждать от него в ближайшее время:
«К сожалению, в этом интервью об этом говорить рано. Есть кое-что в планах, о чём я не могу говорить. Единственное, что я могу сказать, это то, что в сентябре вы точно поймёте, о чём я говорю. Как я уже сказал, к сожалению, я не могу об этом рассказать. Я не могу даже намекнуть об этом сейчас, но это очень круто. Это то, чем я по-настоящему горжусь. Я не могу дождаться, когда мир услышит и увидит это. Это не SONS OF APOLLO. Это нечто совершенно новое для меня. Как я знаю, в следующем году мы будем греметь по всему миру. Так что это одна из тех идей, на которые мы возлагаем большие надежды, и я уже отказался от многих дел на следующий год, чтобы освободить место для этой... К сентябрю, когда это появится, объявление о том, что это такое, появится в тот же день, когда выйдет музыка и видео. Так что всё произойдёт в один день. Никто об этом не знает. Я уже слишком много наговорил, будем откровенны».
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