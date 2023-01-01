сегодня



JEFF SCOTT SOTO готовит что-то интересное



JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью сказал о том, чего стоит ждать от него в ближайшее время:



«К сожалению, в этом интервью об этом говорить рано. Есть кое-что в планах, о чём я не могу говорить. Единственное, что я могу сказать, это то, что в сентябре вы точно поймёте, о чём я говорю. Как я уже сказал, к сожалению, я не могу об этом рассказать. Я не могу даже намекнуть об этом сейчас, но это очень круто. Это то, чем я по-настоящему горжусь. Я не могу дождаться, когда мир услышит и увидит это. Это не SONS OF APOLLO. Это нечто совершенно новое для меня. Как я знаю, в следующем году мы будем греметь по всему миру. Так что это одна из тех идей, на которые мы возлагаем большие надежды, и я уже отказался от многих дел на следующий год, чтобы освободить место для этой... К сентябрю, когда это появится, объявление о том, что это такое, появится в тот же день, когда выйдет музыка и видео. Так что всё произойдёт в один день. Никто об этом не знает. Я уже слишком много наговорил, будем откровенны».







+0 -0



просмотров: 279

