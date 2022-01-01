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Jeff Scott Soto

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19 апр 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO сходил на JOURNEY

5 апр 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

2 мар 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

22 фев 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о расизме в свой адрес

28 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

11 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 сен 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 авг 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 авг 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY

29 июл 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпускает сборник дуэтов

17 мар 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO, STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера

21 янв 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах

30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO
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|||| 19 апр 2022

JEFF SCOTT SOTO сходил на JOURNEY



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JEFF SCOTT SOTO опубликовал следующее сообщение:

«Вчера вечером я побывал на своем первом концерте JOURNEY за последние 15 лет. Да, я был приглашен, но нет, из-за протоколов covid, все еще действующих в рамках гастрольных контрактов, я не мог встретиться ни с кем из группы ни до, ни после.

Группа была просто огонь... Arnel превзошел мои ожидания в вокальном плане и, вполне возможно, стал лучшим, кого я слышал с тех пор, как он присоединился к группе, пальцы Neal'а летали всю ночь, как и ожидалось, игра и пение Deen'а превзошли все мои воспоминания о том, когда я был на сцене вместе с ним, а остальные участники поддерживали уровень игры!

Я поймал себя на том, что пою, аплодирую и испытываю гордость за то, что когда-то стоял на этой сцене с любимой группой моего детства. Временами это было эмоционально, но я говорю об этом в положительном смысле, ведь так много прекрасных воспоминаний о моих 11 месяцах с ними в сочетании с 40+ годами того, что я пережил как фанат!»

JEFF SCOTT SOTO Is 'Absolutely At Peace' With How He Was Fired From JOURNEY 15 Years Ago
















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