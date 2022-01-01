19 апр 2022



JEFF SCOTT SOTO сходил на JOURNEY



JEFF SCOTT SOTO опубликовал следующее сообщение:



«Вчера вечером я побывал на своем первом концерте JOURNEY за последние 15 лет. Да, я был приглашен, но нет, из-за протоколов covid, все еще действующих в рамках гастрольных контрактов, я не мог встретиться ни с кем из группы ни до, ни после.



Группа была просто огонь... Arnel превзошел мои ожидания в вокальном плане и, вполне возможно, стал лучшим, кого я слышал с тех пор, как он присоединился к группе, пальцы Neal'а летали всю ночь, как и ожидалось, игра и пение Deen'а превзошли все мои воспоминания о том, когда я был на сцене вместе с ним, а остальные участники поддерживали уровень игры!



Я поймал себя на том, что пою, аплодирую и испытываю гордость за то, что когда-то стоял на этой сцене с любимой группой моего детства. Временами это было эмоционально, но я говорю об этом в положительном смысле, ведь так много прекрасных воспоминаний о моих 11 месяцах с ними в сочетании с 40+ годами того, что я пережил как фанат!»



































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