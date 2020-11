сегодня



Новая песня JEFF SCOTT SOTO



"Someone To Love", новая песня JEFF'a SCOTT'a SOTO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wide Awake (In My Dreamland)", выход которого запланирован на шестое ноября на Frontiers Music Srl. Продюсером и соавтором материала был Alessandro Del Vecchio (HARDLINE, JORN, REVOLUTION SAINTS), а в качестве бонуса CD-версия альбома будет содержать концертный релиз "Live At Frontiers Rock Festival 2019".



Трек-лист:



CD 1



01. Someone To Love



02. Mystified



03. Love's Blind



04. Without You



05. Lesson Of Love



06. Paper Wings



07. Love Will Find A Way



08. Between The Lines



09. Living In A Dream



10. Wide Awake (In My Dreamland)



11. Desperate



CD2



01. Drowning (live)



02. 21St Century (live)



03. Believe In Me (live)



04. Look Inside Your Heart (live)



05. Eyes Of Love (live)



06. Band Intros (live)



07. Soul Divine (live)



08. Our Song (live)



09. Holding On (live)



10. I'll Be Waiting (live)



11. Stand Up (feat. Dino Jelusick) (live)



Состав:



Alessandro Del Vecchio - Bass, Keys, Guitars, Backing Vocals



Fabrizio Sgattoni - Guitar



Edu Cominato - Drums



Jeff Scott Soto - Vocals



August Zadra - Backing Vocals, Lead Guitar On "Between The Lines"







