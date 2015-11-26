Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 52
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 29
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 23
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 21
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 19
[= ||| все новости группы



*

Jeff Scott Soto

*



30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO

28 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпустил концертный альбом

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO завершил работу над альбомом

5 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO критикует тех, кто считает, что COVID-19 — ерунда

13 сен 2019 : 		 Новое видео SOTO

7 июл 2019 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от JEFF SCOTT SOTO

18 май 2019 : 		 Новое видео SOTO

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

27 сен 2018 : 		 JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY

5 май 2018 : 		 SOTO нашли басиста

17 ноя 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 окт 2017 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

20 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JEFF SCOTT SOTO

31 авг 2017 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

16 дек 2016 : 		 Новое видео SOTO

29 авг 2016 : 		 SOTO ушел с earMusic

15 май 2016 : 		 Новое видео SOTO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды



*
zoom
*
* *
JEFF SCOTT SOTO в рамках беседы с "The Ron Keel Podcast" ответил на вопрос о том, где для него проходит черта между тем, что артистам говорить, а что нет:

«Это из серии: "Выступаешь — выступай". Я понял, что слишком много раскола или разделения мыслей, чувств и эмоций. И я не из тех, кто перестаёт быть другом или перестаёт разговаривать с членом семьи просто потому, что их взгляды отличаются от моих, — если только ты не говоришь о педофилии и если только ты не обсуждаешь что-то настолько экстремальное из серии: "Ну, я верю, что Чарли Мэнсон был пророком". Здесь и проходит та самая черта. Но когда дело касается религии, пола, политических взглядов, и если ты мой друг, то ты мой друг. И ты мой друг, потому что ты мне нравишься как личность, а не потому что ты придерживаешься определённой идеи, назовём это так. И непонимание всеми этого, как по мне, большая проблема.

Я ненавижу тот факт, что мы не можем говорить собственным языком, мы не можем сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, потому что люди просто хотят, чтобы мы заткнулись и пели: "Нас не волнуют твои взгляды". Ну подождите. Что заставляет [тебя] думать, что меня волнуют твои взгляды? Ты фанат, ты тот, кто покупает мою музыку, ты тот, кто слушает меня. Я тоже не хочу слышать твои политические взгляды, но я должен, потому что ты начинаешь их озвучивать тогда, когда я пытаюсь сделать заявление, которое не имеет никакого отношения к политике.

На днях я написал о своей любви к "Лейкерс", и я так счастлив, что "Лейкерс" привезли домой титул, но на меня набросились. Потому что Лейкерс и НБА решили работать на всей площадке "Black Lives Matter", а это автоматически означает, что я левый экстремист, потому что я следую их программе и принимаю её, хотя если бы я был из правых, то просто бы послал их куда подальше.

Ты лезешь в мою голову, даже не зная, кто я и какой я. Я взволнован, я отмечаю какой-то момент, а ты срываешься на мне, потому что думаешь, что я пытаюсь сделать политическое заявление. Поэтому я лично отказался от этой идеи, потому что я понимаю, особенно на своём уровне — я далёк от уровня Боно, Эдди Ван Халена или Brian'a May'я, — в этом случае если я потеряю хотя бы 50 % своей фэн-базы, со мной всё будет в порядке. Если же я потеряю 50 процентов своей фэн-базы, я могу смело отправляться работать на заправку».

Jeff ещё раз подчеркнул, что он может поддерживать отношения с людьми, которые придерживаются противоположных политических взглядов:

«Я говорю своим друзьям: "Слушай, пока у тебя нет с этим проблем, у меня их нет". Даже когда это всплывает, мы переводим всё в шутку: "Ты идиот". Ты ни за что не поверишь в это. И это не говоря уже о том, о ком я говорю или о чём я говорю. Забудь о политике. Я говорю, что в целом вы можете согласиться не соглашаться и всё ещё любить друг друга, и именно такого мне и правда не хватает в современном мире».

JEFF SCOTT SOTO Explains Why He Has





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 282

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом