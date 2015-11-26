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JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды



JEFF SCOTT SOTO в рамках беседы с "The Ron Keel Podcast" ответил на вопрос о том, где для него проходит черта между тем, что артистам говорить, а что нет:



«Это из серии: "Выступаешь — выступай". Я понял, что слишком много раскола или разделения мыслей, чувств и эмоций. И я не из тех, кто перестаёт быть другом или перестаёт разговаривать с членом семьи просто потому, что их взгляды отличаются от моих, — если только ты не говоришь о педофилии и если только ты не обсуждаешь что-то настолько экстремальное из серии: "Ну, я верю, что Чарли Мэнсон был пророком". Здесь и проходит та самая черта. Но когда дело касается религии, пола, политических взглядов, и если ты мой друг, то ты мой друг. И ты мой друг, потому что ты мне нравишься как личность, а не потому что ты придерживаешься определённой идеи, назовём это так. И непонимание всеми этого, как по мне, большая проблема.



Я ненавижу тот факт, что мы не можем говорить собственным языком, мы не можем сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, потому что люди просто хотят, чтобы мы заткнулись и пели: "Нас не волнуют твои взгляды". Ну подождите. Что заставляет [тебя] думать, что меня волнуют твои взгляды? Ты фанат, ты тот, кто покупает мою музыку, ты тот, кто слушает меня. Я тоже не хочу слышать твои политические взгляды, но я должен, потому что ты начинаешь их озвучивать тогда, когда я пытаюсь сделать заявление, которое не имеет никакого отношения к политике.



На днях я написал о своей любви к "Лейкерс", и я так счастлив, что "Лейкерс" привезли домой титул, но на меня набросились. Потому что Лейкерс и НБА решили работать на всей площадке "Black Lives Matter", а это автоматически означает, что я левый экстремист, потому что я следую их программе и принимаю её, хотя если бы я был из правых, то просто бы послал их куда подальше.



Ты лезешь в мою голову, даже не зная, кто я и какой я. Я взволнован, я отмечаю какой-то момент, а ты срываешься на мне, потому что думаешь, что я пытаюсь сделать политическое заявление. Поэтому я лично отказался от этой идеи, потому что я понимаю, особенно на своём уровне — я далёк от уровня Боно, Эдди Ван Халена или Brian'a May'я, — в этом случае если я потеряю хотя бы 50 % своей фэн-базы, со мной всё будет в порядке. Если же я потеряю 50 процентов своей фэн-базы, я могу смело отправляться работать на заправку».



Jeff ещё раз подчеркнул, что он может поддерживать отношения с людьми, которые придерживаются противоположных политических взглядов:



«Я говорю своим друзьям: "Слушай, пока у тебя нет с этим проблем, у меня их нет". Даже когда это всплывает, мы переводим всё в шутку: "Ты идиот". Ты ни за что не поверишь в это. И это не говоря уже о том, о ком я говорю или о чём я говорю. Забудь о политике. Я говорю, что в целом вы можете согласиться не соглашаться и всё ещё любить друг друга, и именно такого мне и правда не хватает в современном мире».













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