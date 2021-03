17 мар 2021



JEFF SCOTT SOTO , STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера



Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo), Steve Stevens (Billy Idol), Rudy Sarzo (The Guess Who, ex-Quiet Riot), Jonathan "Sugarfoot" Moffett (Michael Jackson, George Micahel) и Spike Edney (Queen) в рамках марафона David Z Foundation All-Star Fundraiser исполнили кавер-версию классического хита Стиви Уандера "Superstition".







+0 -1



просмотров: 167