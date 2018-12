сегодня



Новая песня JEFF SCOTT SOTO



30 ноября на earmUSIC состоялся релиз сборника "Stau Tuned", все вырученные средства от продажи которого будут направлены в фонд Линды МакКартни. В записи материала принимали участие многие звезды рок музыки:



"Jazz Police" (with Mark King, Ian Paice, Steve Morse, Suzi Quatro)

"Fading Away" (with Ian Gillan, Dan McCafferty, Mark King)

"Let The Stars Shine On You" (with Steve Lukather)

"Traffic Night" (with Don Airey, Steve Morse, Carl Sentance)

"I Don't Believe That Rock'n'Roll Is Out"

"Empathy" (with Jeff Scott Soto)

"Yound Free And Deadly"

"It's Just A Long Way" (with Carl Sentance)

"Always Behind You" (with Mark King)

"Believe Me" (with Roger Glover)

"Secret Land" (with Don Airey, Carl Sentance)

"Wanna Give You My Lovin'"

"Drum Jam" (Live 2002) (with Ian Paice)

"Child In Time" (Live 2009) (with Jon Lord)



Композиция "Empathy" из этого релиза доступна для прослушивания.



















+0 -1









просмотров: 322