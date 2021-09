сегодня



Новое видео JEFF SCOTT SOTO



JEFF SCOTT SOTO восьмого октября представит сборник "The Duets Collection, Vol. 1", включающий перезаписанные версии старых композиций с приглашёнными участниками. Фрагмент этого релиза, композиция "Don't Let It End" (YNGWIE MALMSTEEN) при участии Dino Jelusick (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), доступен ниже.



Трек-лист:



01. Livin' The Life (ROCK STAR) with Erik Mårtensson (ECLIPSE/W.E.T.)



02. Don't Let It End (YNGWIE MALMSTEEN) - with Dino Jelusick (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)



03. Mysterious (TALISMAN) - with Eric Martin (MR. BIG)



04. Believe In Me (JSS) - with Nathan James (INGLORIOUS)



05. Coming Home (SOUL SIRKUS) - with Deen Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY)



06. I'll Be Waiting (TALISMAN) - with Alirio Netto (SHAMAN, QUEEN EXTRAVAGANZA)



07. Callin' All Girls (EYES) - with Russell Allen (SYMPHONY X, ALLEN/LANDE)



08. Colour My XTC (TALISMAN) - with Renan Zonta (ELECTRIC MOB)



09. Warrior (AXEL RUDI PELL) - with Johnny Gioeli (HARDLINE, AXEL RUDI PELL)



10. Holding On (JSS) - with BJ (SOTO, SPEKTRA)



11. Again 2 B Found (HUMANIMAL) - with Mats Levén (CANDLEMASS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)







