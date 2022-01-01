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Jeff Scott Soto

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28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SOTO

19 дек 2018 : 		 SOTO на INSIDEOUT MUSIC

10 дек 2018 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO
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JEFF SCOTT SOTO — о расизме в свой адрес



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В рамках недавней беседы с подкастом "(Don't) Quit Your Day Job" JEFF SCOTT SOTO ответил на вопрос о том, чувствовал ли он когда-нибудь, что ему не дают справедливой доли или что люди относятся к нему «дерьмово» только из-за немного более тёмного оттенка его лица:

«Несомненно. Конечно, я прошёл через это, особенно в 80-е годы, когда в моду вошли hair-группы, или как там они называются, даже в этом жанре было так много групп, которые... Многие из их фронтменов были белого цвета кожи, с зелёными или голубыми глазами и светлыми волосами. Я не вписывался в этот образ... Конечно, были и исключения. Например, Stephen Pearcy [RATT] — испанец. Я полагаю, что Vince Neil [MÖTLEY CRÜE] наполовину испанец, но они не выглядели так, как я. И я подумал: "Мне нужно изменить то, как люди видят меня, потому что моего таланта недостаточно, он один не справится. Я должен убедиться, что я соответствую образу и выгляжу так же, как пою", потому что то, как я выглядел, когда был с Yngwie, не сработало бы для меня в плане попыток добиться той стороны известности, если бы я не сделал что-то для этого. Поэтому я делал такие вещи, как осветление части волос, отращивал их длиннее, носил другую одежду. Я пытался переделать себя, чтобы соответствовать в музыкальном плане тому, что я старался изменить в себе».

JEFF SCOTT SOTO Explains How He Dealt With Racist Attitudes Early In His Music Career





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КомментарииСкрыть/показать 5 )
22 фев 2022, 17:10
Вот уж насчёт издевательств в сторону Сото в последнюю очередь подумал бы:)
Зачем издеваться над ним, когда есть гораздо более яркие Серж Танкян, Макс Кавалера и особенно Кэтон Де Пена?
22 фев 2022, 18:20
У каждой страны свои психические расстройства! Когда они там уже начнут в суд на натуральных блондинов и альбиносов подавать? Жалкие закомплексованные насекомые. Сам ведь учудил над собой расизм. Про Sepultura хорошее напоминание, только не с Максом связывать лучше, а с нынешним Дерриком, которого до сих пор многие не воспринимают и брезгуют его за то, что он афро, а мужик не обращает внимание все эти 25 лет на все это дерьмо и движется дальше.
22 фев 2022, 18:53
Просто ты круглолицый инцел, Джефф. Был бы красавцем с чедовским подбородком и дубиной в штанах, как Томми Ли (который, кстати, черновласый и черноглазый), то проблем бы не было.
22 фев 2022, 19:14
Том Арая ,Филь Ансельмо ,Беладонна ,Чино Морено громко ржут над этим евнухом😂😂😂Расиииизм😂😂
22 фев 2022, 19:16
Да и половина мира рока от кисс до меркюри😂


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