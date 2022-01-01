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JEFF SCOTT SOTO — о расизме в свой адрес



В рамках недавней беседы с подкастом "(Don't) Quit Your Day Job" JEFF SCOTT SOTO ответил на вопрос о том, чувствовал ли он когда-нибудь, что ему не дают справедливой доли или что люди относятся к нему «дерьмово» только из-за немного более тёмного оттенка его лица:



«Несомненно. Конечно, я прошёл через это, особенно в 80-е годы, когда в моду вошли hair-группы, или как там они называются, даже в этом жанре было так много групп, которые... Многие из их фронтменов были белого цвета кожи, с зелёными или голубыми глазами и светлыми волосами. Я не вписывался в этот образ... Конечно, были и исключения. Например, Stephen Pearcy [RATT] — испанец. Я полагаю, что Vince Neil [MÖTLEY CRÜE] наполовину испанец, но они не выглядели так, как я. И я подумал: "Мне нужно изменить то, как люди видят меня, потому что моего таланта недостаточно, он один не справится. Я должен убедиться, что я соответствую образу и выгляжу так же, как пою", потому что то, как я выглядел, когда был с Yngwie, не сработало бы для меня в плане попыток добиться той стороны известности, если бы я не сделал что-то для этого. Поэтому я делал такие вещи, как осветление части волос, отращивал их длиннее, носил другую одежду. Я пытался переделать себя, чтобы соответствовать в музыкальном плане тому, что я старался изменить в себе».













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