сегодня



Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года



Jeff "Mantas" Dunn в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает об альбоме 1981 года "Welcome To Hell":



«Мы никогда не были известны как величайшие музыканты на планете, но я считаю, что у нас было нечто особенное - назовите это юношеской самонадеянностью или как-нибудь еще. Но мы тогда просто пришли в студию и делали то, что нужно было делать. У нас не было никакого опыта. И "Welcome To Hell", этот альбом, был моей первой попыткой написать песни. Не было никаких переписываний, никаких перестановок, у нас не было ни Pro Tools, ни Cubase, ни Logic. Нам дали три дня на то, чтобы зайти в студию и просто все сделать.



Мне много раз задавали вопрос: "Будете ли вы когда-нибудь перезаписывать "Welcome To Hell"?" Ответ - категорически нет, потому что этот альбом был моментом, запечатленным во времени. Это были три молодых парня, очень неопытных. Мы не знали, что за хрень происходит. Я пришел с усилителем Marshall JCM800, кабинетом ENGL, ужасной синей fuzz-педалью, копией flying V, выкрутил все на 11, как в "Spinal Tap", и мы принялись за дело. И у нас до сих пор такой же настрой, хотя мы стали опытнее. И я часто говорил, что мне, как автору песен, было бы неплохо вернуться к той невинности.



Я прекрасно помню, как однажды воскресным утром я пришел на репетицию и сказал: "У меня есть новая песня, у меня есть новая песня". Я был так взволнован этой композицией. И это был " Witching Hour ". Но сейчас, если бы я написал рифф к "Witching Hour", я бы, наверное, нажал кнопку "delete".



Все, что мы делали в прошлом, было очень простым!»







+0 -0



просмотров: 201