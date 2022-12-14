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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 21
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Venom

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CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»



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В рамках недавней беседы с CRONOS'ом тот категорически отверг возможность воссоединения классического состава VENOM.

Вы не разговаривали с Jeff Dunn и Tony Bray 20 лет, так что шансы на воссоединение... какие?

«Меньше нуля. Я им ничего не должен, и у них нет ничего, что мне нужно. Нам до сих пор фанаты говорят: "Легионы Venom хотят, чтобы старый состав снова был вместе!". Мы пытались сделать это в 90-х годах, и это не было встречено с радостью. Последнее, что я хочу сделать, это выйти на сцену с этими двумя старыми унылыми ублюдками и дать некачественное выступление. Сейчас у меня растут продажи альбомов, так какого хрена я хочу вернуться к этому? Я просто хочу, чтобы Venom был великолепным!»

Но после всего, чего вы достигли вместе - изменили ход развития тяжелой музыки и повлияли на множество великих групп, которые последовали за Venom — не чувствуете ли вы грусть от того, что между вами тремя теперь нет никаких отношений?

Да, конечно, грустно. Но мы отлично проводили время, и я буду лелеять эти воспоминания.

CRONOS On Reuniting Classic VENOM Lineup -




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14 дек 2022
rassol
Он себя-то в зеркало видел?

просмотров: 388

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