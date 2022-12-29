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Venom

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Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов



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В недавнем интервью австралийскому изданию Metal Mal бывший фронтмен VENOM и нынешний фронтмен VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan ответил на критику некоторых фанатов по поводу того, что VENOM не могут существовать без вокалиста группы, Conrad'a "Cronos" Lant'a:

«Это довольно странно, потому что внутри VENOM всегда были разногласия. И я возвращаюсь на место преступления, потому что я был там с самого начала. Мы все из одного района. Мы часто видели друг друга. Девушка Mantas'a [бывшего гитариста VENOM и нынешнего гитариста VENOM INC. Jeff'a Dunn'a] жила через дорогу от меня, так что я видел его всё время. Девушка Cronos'a была подругой моей девушки, так что я его знаю. Мы ходили в одни и те же пабы и на одни и те же концерты. Я видел VENOM с десятью людьми в маленьком старом церковном зале с Clive'ом [Archer'ом, вокалистом VENOM]. И, конечно же, у меня была своя группа.

Когда я пришёл в VENOM, это было потому, что Conrad ушёл, и они хотели, чтобы это произошло. И я сыграл важную роль в возвращении Mantas'a, потому что он не хотел этого делать, но они знали, что мы с ним как братья, поэтому я смог убедить его вернуться, и мы договорились, что я сделаю это, если он вернётся, а он сделает это, если я буду в группе. Мы так и поступили. И в то время я ни о чём не думал. Это были мои друзья. Я сочинял новую музыку, играл и гастролировал. И я смог сыграть несколько отличных песен: "Bloodlust", "In Nomine Satanas", "Warhead". Кто от такого откажется? Так что я подумал: "Офигенно". А они сказали: "Мы можем предложить только одного человека, который: а) знает группу с самого начала, б) может справиться с этой работой и знает, где мы ошиблись, и это ты". Так что я ответил: "Блестяще". Поэтому я не думал, что заменяю Cronos'a. На самом деле прошло около 10 или 15 лет, прежде чем первый человек спросил: "Каково это — занять чужое место?" И я ответил: "Я занимаю своё место, а не чужое". Я просто не думал об этом. С чего бы? Так что смысл становится немного другим.

Конечно, те персонажи и люди того времени не хотят от этого отказываться, потому что они всё ещё хотят оставаться 16-летними, хотя им уже 50, или они всё ещё хотят быть 20-летними. Музыка вызывает в нас чувство ностальгии — от песни ABBA до любой другой. И если подростки сейчас услышат новый альбом, который мы [VENOM INC.] делаем, то, например, лет через 30, когда они услышат одну из этих песен, она может вызвать те же эмоции, так что люди начинают очень бережно относиться к этому. И я думаю, что изначально его фанаты — Крoнoфилы, как я их называю, — и Abaddon [барабанщик Anthony Bray] создали свой собственный мир, и у Mantas'а есть свой мир, и у меня тоже есть, и когда они чувствуют, что вы унижаете их или пытаетесь принизить их роль в истории, они нападают. Но они делают это только тогда, когда вы преуспеваете. Так что я не ощущаю чего-то подобного в любой другой момент от молодых фанатов или кого-либо ещё. Но каждый раз, когда мы что-то выпускаем или каждый раз, когда мы анонсируем большое шоу, например, Wacken [Open Air], я слышу об этом — появляются люди, которые говорят: "Нет Cronos'a — нет VENOM"... Это просто словоблудие. Но многим из тех фанатов, которые так поступают, я бросаю вызов и говорю: "Я не против, что вы так считаете, и я это понимаю, но обоснуйте, почему это так важно. Как вы думаете, что я делаю?"

Я не могу изменить историю. Я не могу сказать: "Нет. Теперь я вот такой. Альбом "Black Metal" не был записан и не существует. Шоу, которые VENOM давали, никогда не было". Я не могу этого сделать. Это часть истории. Она есть. И человек, который был в группе, всё ещё выступает. Он на этих записях. Они у вас есть. Он всё ещё выступает и может петь эти песни. "Так что, по-твоему, я делаю не так? Я не собираюсь стрелять в тебя".

Это просто паника. Они хотят, чтобы всё оставалось в первозданном виде. Я это прекрасно понимаю, но иногда это невозможно. Если фанат хочет услышать песню с би-сайда, которую VENOM в любом случае никогда не сыграют, то я, как поклонник музыки, тоже хочу её услышать. Так что если я могу сыграть эту песню, то я сделаю это... И на данный момент мне удалось сыграть или убедить нас сыграть каждую песню с дебютного альбома [VENOM] "Welcome To Hell", каждую песню со второго альбома [VENOM] "Black Metal", и я на полпути к третьему альбому [VENOM] "At War With Satan". Так что я собираюсь сделать это. Даже если они не хотят этого делать, я добьюсь этого».




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29 дек 2022
rassol
Санта-Барбара.
29 дек 2022
D
Dichlofos
слышь, поясни, ёпт! (с)

просмотров: 635

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