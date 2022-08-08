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Venom

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11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

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6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»
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|||| 8 авг 2022

VENOM завершают работу над альбомом



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Conrad "Cronos" Lant в рамках недавнего интервью сообщил, что группа завершает работу над новым материалом:

«У нас были небольшие проблемы из-за пандемии; мы не могли встретиться в студии и все такое прочее. Так что все пошло прахом. Если бы этого не случилось, альбом был бы уже готов. Но сейчас мы просто дорабатываем материал и работаем над отдельными концертами.

VENOM никогда не были масштабной гастролирующей группой. Нам нравится просто появляться и разносить все к чертям!»




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8 авг 2022
shakabre
метал факин блээээк
8 авг 2022
o
overgrin
барабанщик у них классный сейчас!!!
смотреть приятно
Ещё б гитариста нормального :=)
Like!1

просмотров: 579

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