8 авг 2022



VENOM завершают работу над альбомом



Conrad "Cronos" Lant в рамках недавнего интервью сообщил, что группа завершает работу над новым материалом:



«У нас были небольшие проблемы из-за пандемии; мы не могли встретиться в студии и все такое прочее. Так что все пошло прахом. Если бы этого не случилось, альбом был бы уже готов. Но сейчас мы просто дорабатываем материал и работаем над отдельными концертами.



VENOM никогда не были масштабной гастролирующей группой. Нам нравится просто появляться и разносить все к чертям!»







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