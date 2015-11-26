Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan сообщил, что планируется выпустить бокс-сет VENOM:
«BMG перевыпустят альбомы "Prime Evil", "Tear Your Soul Apart", "Temples Of Ice" и "The Wastelands" в цифровом варианте, а затем будет выпущен новый бокс-сет со всем материалом, в создании которого я принимал участие. Очень классное ощущение спустя тридцать лет!!!»
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