Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 491
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM



*
zoom
*
* *
Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan сообщил, что планируется выпустить бокс-сет VENOM:

«BMG перевыпустят альбомы "Prime Evil", "Tear Your Soul Apart", "Temples Of Ice" и "The Wastelands" в цифровом варианте, а затем будет выпущен новый бокс-сет со всем материалом, в создании которого я принимал участие. Очень классное ощущение спустя тридцать лет!!!»

VENOM INC. Frontman Confirms VENOM



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 429

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом