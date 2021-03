сегодня



Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM



Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan сообщил, что планируется выпустить бокс-сет VENOM:



«BMG перевыпустят альбомы "Prime Evil", "Tear Your Soul Apart", "Temples Of Ice" и "The Wastelands" в цифровом варианте, а затем будет выпущен новый бокс-сет со всем материалом, в создании которого я принимал участие. Очень классное ощущение спустя тридцать лет!!!»







