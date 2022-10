сегодня



MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM



Jeff "Mantas" Dunn в рамках недавнего интервью вновь обсудил возможность объединения оригинального состава VENOM ради празднования 40-летия альбома "Black Metal":



«Если вы думаете о том влиянии, которое оказала наша группа, и о том месте, которое мы занимаем, то наше место в музыкальной истории неизменно. Когда люди говорят о хэви-металле и влиятельных группах в хэви-металле, VENOM всегда будет присутствовать в этом списке. Возможно, мы не будем на первых строчках рейтинга, но мы обязательно там будем. И если ты оказал такое большое влияние и пользуешься таким почтением со стороны своих коллег, то все знают имя "VENOM". И каждая годовщина группы проходит незаметно, мы никогда не отмечали. И это одна из причин, по которой мы как VENOM INC. сейчас отмечаем 40-ю годовщину — мы проводим шоу в честь "Black Metal".



Был один момент... Я провожу прямой эфир в соцсетях дважды в неделю — в понедельник и пятницу. Это стало для меня забавным занятием — просто общаться с людьми. Вот и всё, ничего особенного. Люди спрашивают о 40-летии "Black Metal" и вообще о юбилеях группы; это был один из таких вопросов. Это вызвало небольшой конфликт в рядах VENOM INC., потому что некоторые высказывания были вырваны из контекста. И самое главное, что было вырвано из контекста, это когда портал Blabbermouth решился опубликовать такой заголовок: "Mantas хочет, чтобы оригинальный состав VENOM снова собрался ". [Примечание редактора: на самом деле заголовок был "Гитарист оригинального VENOM Mantas хочет, чтобы классический состав группы воссоединился для празднования 40-летия "Black Metal"]. И моя реакция на это была такой: "Это не то, что я сказал, чёрт возьми!" Посмотрите видео, чтобы понять, что я сказал". На самом деле я сказал, что и я, и Tony из VENOM INC. — у нас был разговор об этом накануне — говорили, что это печально, что все участники, которые когда-либо были частью этого дерьмового цирка, не могут собраться, — не только оригинальные участники, но и все остальные участники этой группы — и организовать фестиваль, посвящённый только VENOM, и пригласить гостей или что-то в этом роде. Но чтобы была представлена каждая эпоха группы. Например, Cronos играет несколько хитовых песен со своей группой. Потом VENOM INC. играют несколько тем. Затем наступает эра "Prime Evil", когда в группе были я, Tony и Abaddon, а потом ещё и Al Barnes [ритм-гитара]. Потом была эпоха "Calm Before The Storm", когда в качестве гитаристов были задействованы Mike Hickey и Jim Clare. И кульминацией всего этого, очевидно, стал бы выход на сцену оригинального состава и исполнение каких-нибудь классических песен. И это была идея, которую мы попросту выкинули. Но я сказал: "Если кто-то смотрит это, то свяжитесь с нами. Вы не получите от меня никаких извинений, потому что то, что я сказал, — правда".



Я слышал так много чуши в Интернете, в интервью [с другими участниками VENOM] и тому подобное, и я подумал: "На какой планете это произошло? В каком измерении ты находился, когда это происходило?"»



По его словам, после публикации никто к нему так и не обратился:



«Не было ничего. Не было никаких контактов. Вообще ничего не было. Я к тому, что оригинальный состав всё-таки собрался [снова] в 1995-м, 1996-м годах и продержался пару лет, а потом снова распался, и на этом всё. Но очень грустно думать, что группа, которая оказала такое большое влияние, не может быть воспетой. Поэтому мы как VENOM INC. пытаемся исправить эту оплошность».







