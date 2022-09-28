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Venom

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У бывшего барабанщика VENOM рак



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Abaddon опубликовал следующее сообщение:

«В июле 2022 года я заметил образование, растущее на боковой стороне моей шеи, я подумал, что это может быть укус насекомого, так как я живу рядом с морем, а месяц был жарким. Образование увеличилось, и по настоянию моей жены Рейчел я пошёл к своему терапевту, который заверил меня, что это, скорее всего, не рак, потому что раковые опухоли обычно не появляются за ночь, им требуется больше времени для роста. Однако она направила меня в больницу Фримана в Ньюкасле к специалисту, который подтвердил её мнение о скорости роста. Он сделал несколько анализов, затем сразу же отправил меня на биопсию, у меня взяли три образца, а затем я вернулся к своему специалисту, который сказал, что, к сожалению, это лимфома — рак крови. Он сразу же отправил меня на КТ и МРТ, которые показали, что у меня также есть рак в кишечнике. Поэтому он решил не оперировать мою шею, а направить меня к гематологу в больницу Уандсбек в Ашингтоне. Они приняли решение о 6 циклах химиотерапии, которые я начал вчера. После нескольких циклов химиотерапии меня направят обратно в больницу Фримана на лучевую терапию.

Ничто из этого не сломит меня.

В жопу рак».






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28 сен 2022
father
>>>В жопу рак

Ну в принципе ему врач примерно так и сказал

просмотров: 293

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