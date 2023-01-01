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Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»



Барабанщик VENOM Antony "Abaddon" Bray ответил на вопрос о том, возможен ли реюнион классического состава группы:



«Я не понимаю, почему бы и нет... Я искренне верю, что окажись мы втроём в одной комнате, всё началось бы заново. Я правда в это верю. Там были бы яйца. Желание будет присутствовать. Душа и сердце были бы на месте. Потому что мы именно этим и занимаемся. Мы не виртуозы. Мы не гении в том, что мы делаем. В чём мы хороши — так это быть вместе и быть группой, и я не вижу причин, почему подобное не может повториться... Я могу представить, как это происходит. Многие люди говорят, что нет, но я уверен, что это может случиться».







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