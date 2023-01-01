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*Новое видео SLIPKNOT 38
*Новая песня BLUT AUS NORD 33
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*SLIPKNOT расстались с клавишником 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Venom

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17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM
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Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»



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Барабанщик VENOM Antony "Abaddon" Bray ответил на вопрос о том, возможен ли реюнион классического состава группы:

«Я не понимаю, почему бы и нет... Я искренне верю, что окажись мы втроём в одной комнате, всё началось бы заново. Я правда в это верю. Там были бы яйца. Желание будет присутствовать. Душа и сердце были бы на месте. Потому что мы именно этим и занимаемся. Мы не виртуозы. Мы не гении в том, что мы делаем. В чём мы хороши — так это быть вместе и быть группой, и я не вижу причин, почему подобное не может повториться... Я могу представить, как это происходит. Многие люди говорят, что нет, но я уверен, что это может случиться».




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