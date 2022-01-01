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Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой



В этом году на фестивале Bloodstock Open Air в Catton Park, Walton-on-Trent, Великобритания, бывший гитарист VENOM и нынешний участник VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn поговорил с Ораном О'Бейрном из Bloodstock TV о 40-летии классического альбома VENOM "Black Metal". Он рассказал о музыкальном и визуальном подходе VENOM:



«Мы всегда говорили, что если взять BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD и KISS, сложить их всех в большую кастрюлю, перемешать и вылить на стол, то получится VENOM. Потому что мы хотели больше кожи, чем JUDAS PRIEST, больше пиротехники, чем KISS, быть грязнее и быстрее, чем MOTÖRHEAD, и более сатанинскими, чем BLACK SABBATH. И вот что произошло с нами — группы, которые последовали за нами, посмотрели на нас и сказали: "Точно. Мы можем напихать больше пентаграмм. Мы можем быть более злыми, чем они". Так что блэк-металл всё ещё существует спустя 40 лет... Теперь они эволюционировали. Без эволюции происходит вымирание.



Люди говорят: "Были ли VENOM первой блэк-металлической группой? Да, чёрт возьми! Извините. У нас есть альбом под названием "Black Metal", у нас есть чёртова песня под названием "Black Metal", и мы создали этот жанр. И это произошло просто потому, что мы сказали: "Мы — блэк-металл". Вот и всё. Это было заявление, чтобы выделить VENOM среди всех остальных... Мы хотели быть отчуждёнными от всего того, что происходило».







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