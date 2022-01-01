Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новое видео NEVENA 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 8
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
*FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новое видео NEVENA 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой



zoom
В этом году на фестивале Bloodstock Open Air в Catton Park, Walton-on-Trent, Великобритания, бывший гитарист VENOM и нынешний участник VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn поговорил с Ораном О'Бейрном из Bloodstock TV о 40-летии классического альбома VENOM "Black Metal". Он рассказал о музыкальном и визуальном подходе VENOM:

«Мы всегда говорили, что если взять BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD и KISS, сложить их всех в большую кастрюлю, перемешать и вылить на стол, то получится VENOM. Потому что мы хотели больше кожи, чем JUDAS PRIEST, больше пиротехники, чем KISS, быть грязнее и быстрее, чем MOTÖRHEAD, и более сатанинскими, чем BLACK SABBATH. И вот что произошло с нами — группы, которые последовали за нами, посмотрели на нас и сказали: "Точно. Мы можем напихать больше пентаграмм. Мы можем быть более злыми, чем они". Так что блэк-металл всё ещё существует спустя 40 лет... Теперь они эволюционировали. Без эволюции происходит вымирание.

Люди говорят: "Были ли VENOM первой блэк-металлической группой? Да, чёрт возьми! Извините. У нас есть альбом под названием "Black Metal", у нас есть чёртова песня под названием "Black Metal", и мы создали этот жанр. И это произошло просто потому, что мы сказали: "Мы — блэк-металл". Вот и всё. Это было заявление, чтобы выделить VENOM среди всех остальных... Мы хотели быть отчуждёнными от всего того, что происходило».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 392

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом