8 июл 2020



Сборник VENOM выйдет летом



Двадцать восьмого августа BMG на двойном виниле, в диджипаке и в цифровом варианте выпустят сборник демо-записей группы VENOM Sons Of Satan, который был впервые реализован как часть бокс-сета In Nomine Satanas в прошлом году:



"Angel Dust" (Church Hall Rehearsals 1979)

"Buried Alive" (Church Hall Rehearsals 1979)

"Raise The Dead" (Church Hall Rehearsals 1979)

"Red Light Fever" (Church Hall Rehearsals 1979)

"Venom" (Church Hall Rehearsals 1979)

"Sons Of Satan" (1980 Impulse £50 demo)

"In League With Satan" (1980 Impulse £50 demo)

"Angel Dust" (1980 Impulse £50 demo)

"Live Like An Angel" (1980 Impulse £50 demo)

"Schizo" (1980 Impulse £50 demo)

"Venom" (1980 Impulse £50 demo)

"Angel Dust" (Impulse Studio 1980 demo)

"Raise The Dead" (Impulse Studio 1980 demo)

"Red Light Fever" (Impulse Studio 1980 demo)

"At War With Satan" (1983 Impulse Studio demo)







+2 -1



просмотров: 296