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Venom

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20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM

11 мар 2015 : 		 Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"

9 фев 2015 : 		 Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"

28 янв 2015 : 		 Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу

21 янв 2015 : 		 Новая песня VENOM

13 янв 2015 : 		 Новое видео VENOM

4 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома VENOM

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом VENOM выйдет в январе

26 ноя 2014 : 		 VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal
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Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа



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Вокалист VENOM Conrad "Cronos" Lant в недавнем разговоре с Loudwire сказал, что не общался с Jeffrey "Mantas" Dunn'ом, несмотря на то, что тому было сделана операция на сердце.

«У меня в жизни были трагедии и всё такое, мы теряли техников, а он не появлялся на похоронах или как-то так проявил себя, так что на самом деле лучше просто не иметь ничего общего друг с другом. Я не ощущал в этом необходимости. Если он никак не отреагировал на такие события, ну... Я понимаю намёк... Он потерял реальный контакт со мной в 1986 году, когда он просто полностью изменился... Он был парнем, который просто сидел в гостиничном номере, и все должны были с этим как-то справляться. Он никогда сильно не влиял на VENOM, он просто играл на гитаре и уходил домой. Он очень скрытный человек, и я уверен, что именно такое поведение ему и по душе. По правде говоря, я всё равно не знаю, где и как с ним связаться. Я не имею ни малейшего понятия. Я не знаю, на каком они лейбле или чем вообще заняты. Так что нет».



VENOM



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


20 дек 2018, 11:29		Обоссаный высказался.


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