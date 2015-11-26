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Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа



Вокалист VENOM Conrad "Cronos" Lant в недавнем разговоре с Loudwire сказал, что не общался с Jeffrey "Mantas" Dunn'ом, несмотря на то, что тому было сделана операция на сердце.



«У меня в жизни были трагедии и всё такое, мы теряли техников, а он не появлялся на похоронах или как-то так проявил себя, так что на самом деле лучше просто не иметь ничего общего друг с другом. Я не ощущал в этом необходимости. Если он никак не отреагировал на такие события, ну... Я понимаю намёк... Он потерял реальный контакт со мной в 1986 году, когда он просто полностью изменился... Он был парнем, который просто сидел в гостиничном номере, и все должны были с этим как-то справляться. Он никогда сильно не влиял на VENOM, он просто играл на гитаре и уходил домой. Он очень скрытный человек, и я уверен, что именно такое поведение ему и по душе. По правде говоря, я всё равно не знаю, где и как с ним связаться. Я не имею ни малейшего понятия. Я не знаю, на каком они лейбле или чем вообще заняты. Так что нет».











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